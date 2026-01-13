Káosz a repülőtéren: halott feleségével próbált repülőre szállni egy utas

Egy 80 éves férfit tartóztattak le, miután halott feleségével próbált repülőre szállni a tenerifei déli repülőtéren. A férfit az ellenőrzés során állították meg, majd a rendőrök kihallgatásra vitték.

Halott feleségével próbált repülőre szállni egy idős férfi

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Az utas állítása szerint a felesége néhány órával az indulás előtt, a repülőtéren vesztette életét. A személyzet azonban gyanúsnak találta az esetet, mivel a kerekesszékben ülő nő testhőmérséklete rendellenesen alacsony volt, ami arra utalt, hogy akár napok óta halott lehetett.

Így jöttek rá hogy halott feleségét szállítja

Első pillantásra úgy tűntek, mint egy idős pár, akik éppen repülni készülnek. Az őr azonban, miután áthaladtak a bejáraton, rájött, hogy valami nincs rendben

- nyilatkozta egy repülőtéri alkalmazott.

A férfit akkor állították meg, amikor a fémdetektoros ellenőrzésnél a nő semmilyen reakciót nem mutatott. Amikor megfogták a nő kezét, észrevették, hogy a testhőmérséklete rendellenesen alacsony, és nem lélegzik.

Egyes alkalmazottak szerint a férfi megpróbálta a repülőtér létesítményeit hibáztatni a halálesetért.

Bár az eset több hónappal ezelőtt történt, eddig nem jelent meg a hírportálokon. Az ügyben haláleset miatt, valamint a férfi szerepének tisztázása érdekében azonban továbbra is folyik a nyomozás - írja a Mirror.