A hatóságok bejelentették: ennyi áldozata van a hollandiai robbanásnak

Nem találtak áldozatokat a romok alatt a hollandiai Utrecht belvárosában a csütörtök délután történt detonáció és az azt követő tűz után – közölte péntek reggel a helyi katasztrófavédelmi és mentőszolgálat, a Veiligheidsregio Utrecht. Az anyagi kár ugyanakkor jelentős a hollandiai robbanás következtében.

Kiderült, mennyi áldozata van a hollandiai robbanásnak Fotó: ANP via AFP

Ezek az első információk a hollandiai robbanásról

A szóvivő szerint kicsi az esélye annak, hogy bárki még az érintett épületekben tartózkodna, eltűnt személyt pedig eddig nem jelentettek, azaz az eddigi adatok alapján úgy tűnik, nem követelt életet a robbanás. A kitelepített lakók ugyanakkor csütörtök éjjel még nem térhettek vissza otthonukba.

Az éjszaka folyamán nehézgépek érkeztek a részben összeomlott épületekhez, hogy eltávolítsák a törmeléket és átvizsgálják a romokat. A megrongálódott házak instabilak, ezért a mentés fokozott óvatosságot igényel. A biztonsági szolgálat péntek reggelre ígért pontosabb tájékoztatást arról, mennyi ideig tarthat a művelet, és milyen következményekkel jár a történtek hatása a lakókra és a környékbeli üzletekre.

A robbanás csütörtökön helyi idő szerint 15.30 körül történt. Négy ember könnyebben megsérült. Sharon Dijksma polgármester szerint "angyalok óvták" a helyieket, mert a károk ellenére nem történt súlyosabb személyi sérülés. Több épület részben vagy teljesen összeomlott, a pusztítás jelentős.

A polgármester elmondta: a közelben gázszivárgást észleltek, de egyelőre nem tisztázott, hogy ez okozta-e a robbanást, vagy a detonáció következtében keletkezett a szivárgás. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, idegenkezűségre utaló jelet eddig nem találtak.

A kitelepített lakók egy részét szállodában helyezték el, mások rokonoknál vagy ismerősöknél töltötték az éjszakát. A polgármester hangsúlyozta: az önkormányzat igyekszik mielőbb segíteni azoknak a lakóknak is, akik aggódnak háziállataikért. A mentés idején csak a biztonságos megoldásokat támogatják; két állatmentő autót is a szálloda közelében állomásoztattak az esetlegesen kimentett állatok ellátására - írja az MTI.