Most jött: robbanások sora rázta meg Hollandiát, több sebesültet szállítottak kórházba

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 20:31
A detonációk után az egész várost káosz uralta. Több egység vonult ki a robbanás helyszínére.
CJA
Legalább négyen megsérültek, miután egy vagy több robbanás történt, majd tűz ütött ki a hollandiai Utrecht belvárosában csütörtökön a délutáni órákban, a történelmi Mariaplaats környékén - közölte a regionális katasztrófavédelmi és mentőszolgálat, a Veiligheidsregio Utrecht.

Robbanás történt hollandiában
Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock 

A NlTimes hírportál tudósítása szerint a hatóságok megerősítették, hogy legalább egy robbanás történt az egyik szűk utcában, amelynek következtében nagy mennyiségű törmelék borította el a környéket, és több épület megsérülhetett. A robbanások okát egyelőre nem sikerült megállapítani, de egyes tanúk gázszagot is éreztek a helyszínen. A sérültek állapotáról nem közöltek részleteket.

A tűzoltók még órákkal az eset után is az oltással és a romok átvizsgálásával küzdöttek, mivel nehéz volt megközelíteni a leginkább érintett épületeket. 

Most az a legfontosabb, hogy ellenőrizzük, vannak-e emberek a romok alatt

- mondta Sharon Dijksma, Utrecht polgármestere.

Lezárták a várost a robbanás után

Szemtanúk hatalmas detonációról számoltak be; több kirakat megrongálódott, ablakok törtek ki, és véres sérülteket láttak az utcán. A robbanások ereje a környező utcákban is károkat okozott, ahol egyes épületek a 15. századból származnak.

A városközpont jelentős részét lezárták, a forgalmat elterelték, a mentők pedig több házat és üzletet kiürítettek, és a regionális hatóságok katasztrófavédelmi intézkedéseket léptettek életbe.

A sérültek ellátására az UMC Utrecht egyetemi kórház aktiválta a válsághelyzeti ellátó egységét, amely rövid időn belül nagyszámú beteg fogadására képes. A vöröskereszt önkénteseit is mozgósították a helyszíni és kórházi segítségnyújtásra.

A Veiligheidsregio Utrecht az esti órákban azt is közölte hogy a robbanást követően több épület összeomlott. A tűzoltóság jelenleg azt vizsgálja, miként lehet biztonságosan átkutatni az összeomlott és megrongálódott épületeket annak megállapítására, tartózkodik-e még valaki odabent - írja az MTI.

 

