Egy tízéves kislány papucsban, egy idős hölgy pedig mezítláb indult útnak a hidegben

Az Operatív Törzs kiadta a figyelmeztetést a hóhelyzet miatt. Az előrejelzések szerint kedden (január 13) még várható havazás, a hét második felében viszont felmelegedés jöhet. Ehhez képest többen is nem megfelelő öltözékben indultak útnak a hidegben. Esztergomban szombaton, hajnali háromnegyed négykor találtak egy tízéves kislányt, aki papucsban indult iskolába. Elmondása szerint félt, hogy a hó miatt nem fog bejutni időben.

Papucsban és mezítláb is útnak indultak a hidegben. Több embert megmentettek Fotó: Tények.hu

Papucsban, mezítláb indultak útnak a hidegben, sikerült megmenteni őket

Esztergomban kóborolt egy 10 éves kislány papucsban. A gyermek gyalog indult az iskolába, hajnali háromnegyed négykor találtak rá szombaton. A rendőrök kérdésére elárulta, hogy a szüleivel szokott együtt menni, viszont mivel a szülők dolgoznak, megbeszélték, hogy a kislány egyedül fog bemenni. A kislány korán felébredt és előbb elindult, mert félt, hogy az időjárás miatt nem fog időben beérni.

A helyiek közül többen nyilatkoztak a Tényeknek. Felháborítónak tartották az esetet, néhányan úgy vélik, hogy a szülőknek kellett volna felügyelniük a gyermeket.

Hasonlóan hiányos öltözéken indult útnak Tiszaalpáron egy 85 éves, demenciával élő nő. Az idős hölgy az ablakon keresztül szökött meg egy idősotthonból, mezítláb. Emellett vékony nadrágot, trikót és egy vékony pulóvert viselt. -7 fok volt, amikor eltűnt, másfél órán belül sikerült megtalálni a holt Tisza partján, 800-1000 méterre az idősotthontól. Ha egy órával később találják meg, már nem élte volna túl.

A kihűlt nőt a Kecskeméti Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházba szállították kezelésre.

További részletek a Tények riportjában: