Országszerte hatalmas port kavart a tiszaalpári állatkínzó ügye - alig kell bűnhődnie

Országszerte felháborodtak az emberek a tiszaalpári állatkínzó ügye miatt, aki közel száz kilométer per órás sebességgel vonszolta saját kutyáját az autópályán, ám annak ellenére, hogy az állat majdnem belepusztult a megpróbáltatásokba, a férfinek csak pénzbírságot kell fizetnie tettéért - írja a veol.hu.

Mindössze pár százezret kell fizetnie az állatkínzónak. Fotó: Forrás: Freepik.com

Megkínozta kutyáját egy horrorisztikus út során egy férfi Bács-Kiskun Vármegyében. A férfi még csak észre sem vette mit tett, egy másik autós szólt neki, hogy a kétéves házikedvenc más eszméletlenül csúszik a talajon kocsija mögött.

Az ítélet nem jogerős, az ügyészség szigorítást kért. Az állatvédők és a közvélemény körében is hatalmas felháborodást váltott ki, hogy a férfi, mindössze 425 ezerforintot kénytelen kifizetni kínzásáért.

A Szurkolók az Állatokért Alapítvány közleményben reagált: szerintük „az állatvédelem ezen a napon megbukott”. Mint írták: „Az állatok jogait ma sárba tiporták. Ha nincs, aki alkalmazza a törvényeket, olyan, mintha nem is léteznének”.

Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos is reagált az ítéletre, aki kijelentette, hogy bízik benne, hogy másodfokon megfelelőbb büntetés születik. Emiatt is törekedtek az elmúlt években arra, hogy az állatkínzók szigorúbb büntetést kaphassanak.

A törvény lehetőséget ad arra, hogy akár három év letöltendő szabadságvesztést szabjanak ki. Az Országgyűlés egyhangúlag támogatta a módosítást, és a társadalom is ezt várja el. Az ilyen ítéletek teljesen ellentétesek az állatvédelem szellemével”

- jelentette ki.

Azért is kavart akkora port a tiszaalpári állatkínzó ügy, mivel hetekkel korábban egy másik állatkínzás ügyében is született ítélet, mely során két év börtönbüntetésre ítéltek egy szaporítót, aki egy év után feltételesen szabadulhat. Ezenfelül pedig hét és félmilliós bírságot kell fizetnie. Ez az ügy példásnak számít, így most sok mindenki értetlenkedik, hogyan lehet ilyen enyhe büntetése valakinek, ilyen brutális tett után.

A közösségi médiát is felháborították az események, tüntetéseket is szerveztek. Az állatvédők és a társadalom is azt üzeni, hogy ideje véget vetni egy olyan világnak, amely során a kutyák és a macskák élete csupán pár százezer forintot ér a bíróság szemében.