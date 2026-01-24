Most jött: eltűnt egy féléves csecsemő Miskolcról

Kétségbeesve keresik a hatóságok annak az eltűnt csecsemőnek a hollétét, akinek január 21-én, Miskolcon veszett nyoma. A fél éves, angyalarcú Dzsesszika eltűnésének részetei nem ismertek, viszont a rendőrség körözést rendelt el utána.

Eltűnt egy féléves csecsemő. Fotó: Freepik.com

Eltűnt egy féléves csecsemő

A hatóság azt kéri, ha bárki, bármilyen információval rendelkezik a csöppség hollétéről, azt azonnal jelentse telefonon vagy személyesen, az alábbi elérhetőségek egyikén:

Cím: 3501 Miskolc, Pf.: 185.

Telefonszám: 36 46 514 511, illetve 36 46 514 511 / 2668

A magyar állampolgárságú eltűnt csecsemő fotója IDE kattintva érhető el. Bejelentés tehető személyesen vagy telefonon az alábbi elérhetőségeken: