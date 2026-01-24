Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Most jött: eltűnt egy féléves csecsemő Miskolcról

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 13:24
A rendőrség nagy erőkkel keresi a kislányt.
B. V.
A szerző cikkei

Kétségbeesve keresik a hatóságok annak az eltűnt csecsemőnek a hollétét, akinek január 21-én, Miskolcon veszett nyoma. A fél éves, angyalarcú Dzsesszika eltűnésének részetei nem ismertek, viszont a rendőrség körözést rendelt el utána. 

Eltűnt egy féléves csecsemő.
Eltűnt egy féléves csecsemő. Fotó: Freepik.com

 

Eltűnt egy féléves csecsemő

 

A hatóság azt kéri, ha bárki, bármilyen információval rendelkezik a csöppség hollétéről, azt azonnal jelentse telefonon vagy személyesen, az alábbi elérhetőségek egyikén: 

Cím: 3501 Miskolc, Pf.: 185. 

Telefonszám: 36 46 514 511, illetve 36 46 514 511 / 2668 

A magyar állampolgárságú eltűnt csecsemő fotója IDE kattintva érhető el. Bejelentés tehető személyesen vagy telefonon az alábbi elérhetőségeken:

 

 

 

