Meghalt egy 3 hónapos kisbaba, miután súlyos fejsérülést szenvedett – gyilkosság miatt nyomoznak a rendőrök

A kis Atijus Elertaite-t életveszélyes állapotban szállították kórházba, miután a rendőröket január 3-án egy Cambridgeshire megyei March városában lévő ingatlanhoz riasztották. A rendőrség közlése szerint a járőrök nem sokkal 11 óra után érkeztek a St John's Chase-ben található címre.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Sajnálatos módon Atijus öt nappal később, január 8-án elhunyt. A halottkém előzetes vizsgálata alapján halálának oka fejsérülés volt, bár a további orvosi vizsgálatok még folyamatban vannak – közölte a rendőrség.

A halála előtt egy 25 éves nőt és egy 22 éves férfit – mindketten march-i lakosok – letartóztattak súlyos testi sértés gyanújával. A párost csütörtökön újból őrizetbe vették gyilkosság gyanújával, és jelenleg is őrizetben vannak.

Verity McCann nyomozófelügyelő így nyilatkozott a tragikus eset kapcsán:

Tudjuk, hogy a helyi közösséget sokkolni és mélyen elszomorítani fogja ez az eset, és gondolataink azokkal vannak, akiket Atijus halála érintett. Keményen dolgozunk azon, hogy pontosan megállapítsuk, mi történt, és arra kérünk mindenkit, hogy legyen megfontolt, és ne találgasson az esettel kapcsolatban – különösen a közösségi médiában –, mivel ez befolyásolhatja a nyomozásunkat

– idézi a nyomozófelügyelőt a Mirror.