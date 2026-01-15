Egy hete eltűnt egy 15 éves lány, nagy erőkkel keresik

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitányság keresi az eltűnt Peták Szonját.
A rendelkezésre álló adatok szerint a 15 éves lány 2026. január 7-én egy budapesti gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott. A lányt a rendőrök jelenleg is keresik.
Peták Szonja körülbelül 165 centiméter magas, sötétbarna haja és sötétbarna szeme van. A róla készült fotót itt megnézheted.
Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.