Egy hete eltűnt egy 15 éves lány, nagy erőkkel keresik

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 10:46
Eltűnt Budapestről egy 15 éves lány, Peták Szonja.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitányság keresi az eltűnt Peták Szonját.

Eltűnt egy 15 éves lány Budapesten
Eltűnt egy 15 éves lány Budapesten- Fotó:  Pexels

Eltűnt egy 15 éves lány Budapesten

A rendelkezésre álló adatok szerint a 15 éves lány 2026. január 7-én egy budapesti gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott. A lányt a rendőrök jelenleg is keresik.

Peták Szonja körülbelül 165 centiméter magas, sötétbarna haja és sötétbarna szeme van. A róla készült fotót itt megnézheted.

Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.

