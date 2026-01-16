Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Gusztáv névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Balesetet okozott Soroksáron, majd lelépett a helyszínről a sofőr

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 09:35
soroksárXXIII. kerületautóbaleset
Egy benzinkútnál ütközött egy másik autónak a vétkes sofőr.
CJA
A szerző cikkei

Két autó ütközött össze csütörtökön Budapest XXIII. kerületében. Mire a hatóságok a helyszínre érkeztek, a vétkes sofőr elmenekült.

Autónak ütközött majd elmenekült a hibás sofőr
Autónak ütközött Soroksáron, majd elmenekült a vétkes sofőr Fotó:  Zalai hírlap

Balesetet okozott, majd elmenekült a sofőr

Információk szerint a baleset akkor következett be, amikor a vétkes autós nem adta meg az elsőbbséget a másik járműnek, miközben egy benzinkútról hajtott ki elé. A két jármű egymásnak csapódott, ennek következtében a sárga Suzuki megpördült, majd a szembesávban állt meg.

A vétkes sofőr kiszállt az autójából, majd elsietett a helyszínről anélkül, hogy ellenőrizte volna, jól vannak-e a másik autó utasai.

A két járműben összesen négyen utaztak, a megsérült sofőrt mentők szállították kórházba – tudatta a Tények.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu