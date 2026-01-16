Balesetet okozott Soroksáron, majd lelépett a helyszínről a sofőr

Két autó ütközött össze csütörtökön Budapest XXIII. kerületében. Mire a hatóságok a helyszínre érkeztek, a vétkes sofőr elmenekült.

Autónak ütközött Soroksáron, majd elmenekült a vétkes sofőr Fotó: Zalai hírlap

Balesetet okozott, majd elmenekült a sofőr

Információk szerint a baleset akkor következett be, amikor a vétkes autós nem adta meg az elsőbbséget a másik járműnek, miközben egy benzinkútról hajtott ki elé. A két jármű egymásnak csapódott, ennek következtében a sárga Suzuki megpördült, majd a szembesávban állt meg.

A vétkes sofőr kiszállt az autójából, majd elsietett a helyszínről anélkül, hogy ellenőrizte volna, jól vannak-e a másik autó utasai.

A két járműben összesen négyen utaztak, a megsérült sofőrt mentők szállították kórházba – tudatta a Tények.