Fontos információt közölt a rendőrség Egressy Mátyásról: így keresik most a Dunában az eltűnt fiút

Az egész ország aggódik a 18 éves Egressy Mátyás miatt. A fiatal, tehetséges teniszező péntek (jan. 16.) este indult el szórakozni a barátaival. Január 17-én elbúcsúzott tőlük, majd útnak indult. Azóta nem tért haza. A keresés még mindig folyamatban van, azonban a rendelkezésre álló bizonyítékok – többek között a Lánchídon megtalált kulcscsomó és a drámai kamerafelvételek, melyeken egy alak a Dunába zuhan – kevés reményt adnak arra, hogy élve megtalálják. A rendőrség jelenleg eltűntként tartja számon Egressy Mátyást. Megkérdeztük a rendőrséget, hogy a hasonló esetekben hány napig keresik az eltűnteket.

Egressy Mátyás halála tényét a bíróság állapítja meg / Fotó: Facebook

Hol van Egressy Mátyás?

Egressy Mátyás egy jó tanuló, jó sportoló fiú, aki éppen egyetemre készülődött, ám egy éjszaka alatt teljesen megváltozott az élete. A barátaival a budapesti Ötkert nevű szórakozóhelyen voltak, majd másnap hajnalban elbúcsúzott tőlük, hogy hazamenjen, ám nyoma veszett. Az ismerősök szerint még segítséget kért valakitől, hogy hazajusson XI. kerületi otthonába, de végül elszaladt, és azóta nem adott magáról hírt. Mivel a kulcscsomóját megtalálták a Lánchídon, ezért attól tartanak, hogy a fiú a vízbe eshetett. A történtekkel kapcsolatos találgatások sokasága indult el, de a családja és a barátai reménykednek benne, hogy megtalálják a fiút.



Meddig keresik a vízben eltűnteket?

A rendőrség az eltűnés bejelentését követően azonnal megindítja a körözési eljárást. Ennek során azt térképezik fel, hogy mikor és hol látták utoljára a keresett személyt, merre szokott mozogni, kikkel tart kapcsolatot. Fontos szempont, hogy az eltűnt személy valamilyen okból veszélyben lehet-e: például egészségi állapota, életkora, az eltűnés helye vagy az időjárási körülmények miatt. Amennyiben alappal feltehető, hogy a keresett személy egy konkrét területen lehet (városrész, erdőterület, folyószakasz, stb.), akkor ott indítanak kutatást, amely során szükség esetén együttműködnek a társszervekkel (katasztrófavédelem, polgárőrség), illetve civil kutató-mentőszervezetekkel is - közölte lapunkkal a BRFK.