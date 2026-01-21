"Az elengedés mindig nehéz" – szívszorító sorokkal búcsúzik Egressy Mátyás gimnáziuma

Belegondolni is szörnyű, mit élhetnek át az eltűnt Egressy Mátyás szerettei, családja, ismerősei.

Egressy Mátyás iskolája, a Vörösmarty Mihály Gimnázium is búcsúzik tanulójától

Mint ismert, a 18 éves fiúnak még a hétvégén veszett nyoma, miután elindult haza az Ötkert nevű szórakozóhelyről. Ezt követően nem tudni pontosan, mi is történt vele. Annyi bizonyos, hogy az éjszakai buszon elaludt, majd pedig emiatt sokáig bolyonghatott Budapesten. Az eltűnést követően hatalmas összefogás alakult, azonban sajnos az álhírek, félrevezető információk is megjelentek a közösségi oldalakon. Noha a rendőrség jelenleg is kutat Egressy Mátyás után, a család kedden már arról adott ki közleményt: alighanem ő lehet az, akit egyes szemtanúk láttak a Lánchídról a Dunába zuhanni. Ha így történt, sajnos nagy a valószínűsége, hogy már nincs életben.

Tanára után iskolája is búcsúzott Egressy Mátyástól

Magyartanára hosszú Facebook-posztban emlékezett meg diákjáról, felfedve, milyen ember is volt ő valójában. Mint írta, akik találkoztak vele, mind őriznek belőle kincseket. Most Matyi iskolája, a Budapest VIII. kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium is búcsúposztot tett közzé.

Az emlék nem múlik el, csak csenddé válik

– kezdték bejegyzésüket, majd így folytatták:

"Egressy Mátyás végzős diákunkkal kapcsolatban példátlan megmozdulás történt a hétvégén. Ennek ereje felbecsülhetetlen, iskolánk közössége nagyon hálás mindenkinek, aki bármilyen módon igyekezett segíteni! Fájó szívvel írjuk, amit eddig nem tudtunk megosztani: a szülők tájékoztatása majd közleménye után kiderült számunkra, hogy búcsúznunk kell. Az elengedés mindig nehéz, Matyi esetén szinte lehetetlen: egy magabiztos, stabil, figyelmes tanulót, sportolót, barátot, társat veszítettünk el. A hiánya felfoghatatlan. Osztozunk a család fájdalmában, és fogjuk az osztálytársak, iskolatársak, kollégák kezét."