Újabb támadás Sydney-ben: 12 éves fiút harapott meg egy cápa – videó

Sydney
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 21:30
ausztráliacápatámadás
A kisfiú kritikus állapotban van. A cápatámadás nem messze történt a parttól.
CJA
Egy körülbelül 12 éves kisfiú küzd az életéért Sydney-ben, miután cápatámadás érte a Shark Beachen. 

Súlyosan megsérült a cápatámadás áldozata
Súlyosan megsérült a cápatámadás áldozata / Fotó:  Unsplash

A gyermek helyi idő szerint vasárnap délután 16:20-kor esett áldozatul a cápatámadásának az ausztráliai Nielsen Parkban.

Úgy tudni, hogy a fiú a part egyik végén lévő szikláról ugrott vízbe, amikor a cápa lecsapott rá. Állítólag öt másik gyermek volt vele, akik megpróbáltak segíteni, mielőtt a mentőszolgálat megérkezett.

Az Új-Dél-Walesi Mentőszolgálat közlése szerint a fiú mindkét lábán súlyos sérüléseket szenvedett, és kritikus állapotban van. További ellátásra a Sydney Gyermekkórházba szállították.

A hatóságok lezárták a strandot, és az úszókat arra kérték, hogy kerüljék a vízben való fürdőzést. Várhatóan az Új-Dél-Walesi Ipari Minisztériumot is bevonják, hogy azonosítsák, milyen cápa okozta a támadást - írja a Metro.

Videón a cápatámadás helyszíne

