A Balaton 10 legemlékezetesebb jégbalesete: a csodás tó, amely néha próbára tesz

A Balaton jégtörténete tele van olyan jelenetekkel, amelyek egyszerre félelmetesek, tanulságosak és legendásak. Néha elég egy rossz lépés, bátor ötlet, és a tó megmutatja, hogy a jegére lépni mindig lutri. A korcsolyázó katonáktól a víz alatt világító buszig minden korszaknak megvolt a maga rémtörténete. Most időrendi sorrendben idézzük fel a legemlékezetesebb eseteket, amelyeket jó észben tartani. Célkeresztben a befagyott Balaton balesetei.

A befagyott Balaton balesetei közül az egyik legemlékezetesebb, amit 1982-ben a TV Híradó is felvett / Fotó: Fortepan Várokonyi Péter

A befagyott Balaton balesetei ma is óvatosságra intenek

A Balaton Európa egyik legnagyobb sekély tava. Nagy része 2–3 méter mély csupán, de Tihany mellett akár 11 méter mély is lehet. Legutoljára 2017-ben fagyott be, akkor a víz nagy részét összefüggő jégréteg borította, akkor rendezték meg a híres Balaton‑átcsúszást is. Lássuk, milyen történtek keringenek az elmúlt évszázadból a jeges balesetekről!

1911 - A mozgó jég foglyai

1911 telén olyan vastag jég borította a Balatont, hogy sokan azt hitték, már teljesen biztonságos. A hatalmas jégtáblák azonban egyszer csak megmozdultak, és több halász csónakostul sodródott kilométerekkel távolabb a parttól. A bajbajutottak tűzjelekkel kértek segítséget. Szerencséjükre a partról észre is vették a jeleket.



2. 1934 - A rémálom korcsolyaverseny

1934-ben egy amatőr korcsolyaverseny vonzott tömegeket a jégre, és a part közelében igazi téli fesztiválhangulat uralkodott. Aztán hirtelen egy nagy rianás kettévágta a jégmezőt, amitől kitört a pánik. Többen a résbe estek, de a gyors segítségnek köszönhetően nem történt tragédia. A rés óriási robajjal nyílt meg, mindenki életében először hallotta ilyen közelről a jég félelmetes hangját.



3. A két világháború között - A katonák, akik alatt megroppant a jég

A két világháború között gyakori volt, hogy katonák korcsolyán gyakorlatoztak a Balaton jegén. Egy ilyen gyakorlaton egy nagyobb csoport egyszerre merészkedett rá a jégre teljes felszereléssel. A teher alatt a jég váratlanul megroppant, és többen a vízbe estek. A közelben lévő halászok lélekjelenléte mentette meg a helyzetet.