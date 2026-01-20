A Balaton 10 legemlékezetesebb jégbalesete: a csodás tó, amely néha próbára tesz

A Balaton jégtörténete tele van olyan jelenetekkel, amelyek egyszerre félelmetesek, tanulságosak és legendásak. Néha elég egy rossz lépés, bátor ötlet, és a tó megmutatja, hogy a jegére lépni mindig lutri. A korcsolyázó katonáktól a víz alatt világító buszig minden korszaknak megvolt a maga rémtörténete. Most időrendi sorrendben idézzük fel a legemlékezetesebb eseteket, amelyeket jó észben tartani. Célkeresztben a befagyott Balaton balesetei.
A Balaton Európa egyik legnagyobb sekély tava. Nagy része 2–3 méter mély csupán, de Tihany mellett akár 11 méter mély is lehet. Legutoljára 2017-ben fagyott be, akkor a víz nagy részét összefüggő jégréteg borította, akkor rendezték meg a híres Balaton‑átcsúszást is. Lássuk, milyen történtek keringenek az elmúlt évszázadból a jeges balesetekről!
1911 telén olyan vastag jég borította a Balatont, hogy sokan azt hitték, már teljesen biztonságos. A hatalmas jégtáblák azonban egyszer csak megmozdultak, és több halász csónakostul sodródott kilométerekkel távolabb a parttól. A bajbajutottak tűzjelekkel kértek segítséget. Szerencséjükre a partról észre is vették a jeleket.
1934-ben egy amatőr korcsolyaverseny vonzott tömegeket a jégre, és a part közelében igazi téli fesztiválhangulat uralkodott. Aztán hirtelen egy nagy rianás kettévágta a jégmezőt, amitől kitört a pánik. Többen a résbe estek, de a gyors segítségnek köszönhetően nem történt tragédia. A rés óriási robajjal nyílt meg, mindenki életében először hallotta ilyen közelről a jég félelmetes hangját.
A két világháború között gyakori volt, hogy katonák korcsolyán gyakorlatoztak a Balaton jegén. Egy ilyen gyakorlaton egy nagyobb csoport egyszerre merészkedett rá a jégre teljes felszereléssel. A teher alatt a jég váratlanul megroppant, és többen a vízbe estek. A közelben lévő halászok lélekjelenléte mentette meg a helyzetet.
A 40-es évek egyik telén Tihany és Szántód között szinte mindenki a jégen járt át. Egyetlen éjszaka alatt azonban hatalmas rianás nyílt, ami teljesen kettévágta a tó felszínét. Másnap emberek tucatjai rekedtek a túloldalon. Akik megpróbáltak átkelni, hamar rájöttek, hogy életveszélyes: a vékony perem alatt sorra szakadt be a jég.
Az 50-es években egy busz Siófoknál indult neki a jégnek, abban a hitben, hogy így gyorsabban megkerülheti a tavat. A jég azonban nem bírta a súlyt és beszakadt alatta. A busz fényszórói még percekig világítottak a víz alatt, hátborzongató derengést keltve a jégtükrön. A látványtól sokan sokkot kaptak, és évekig emlegették a „világító buszt”.
1956-ban a tél rendkívül hideg volt, és a jégtáblák hatalmas erővel torlódtak össze. A Balatonfüred és Tihany között közlekedő komp kifutott ugyan, de mozgásképtelenné vált a préselődő jégben. A hajótest körül a jég megroppant, a fedélzeten lévők pedig pánikba estek. Többórás küzdelemre volt szükség, hogy a járművet kiszabadítsák.
1979-ben gyerekek szánkóztak gondtalanul a Tihanyi-öböl jegén. A nádas közelében azonban vékonyabb volt a jég, és egy szánkó beszaladt a veszélyes részre, ahol a rajta ülő fiúval együtt a vízbe zuhant. A mentők szerencsére gyorsan kiértek, így tragédia nem történt. A szánkó viszont örökre a tó fenekén maradt, még ma is él legenda az esetről.
Egy férfi 1996-ban úgy gondolta, rövidít az úton, autóval indul át a befagyott Balatonon. Pár száz méter után azonban beszakadt alatta a jég, és a kocsija pillanatok alatt elsüllyedt. Ő maga kiszállt ugyan, de a dermesztő hideg teljesen sokkolta. Szerencséjére síelők jártak arra, akik kihúzták.
A 90-es években Fonyódnál egy ismert windszörfös úgy döntött, a ritka „tükörjég és erős szél” párosából jégvitorlát épít. A jég azonban gyorsabban repedt alatta, mint ahogy haladt. Egy ponton szó szerint átsiklott a hasadó rés fölött. Később azt mondta: „Ha egy másodperccel lassabb vagyok, ott maradok.”
Néhány külföldi turista úgy döntött, téli kalandként gyalog mennek Tihanyból Balatonfüredre a jégen. Nem tudták, hogy a jég vastagsága foltokban drasztikusan eltér. Egyikük alatt váratlanul beszakadt. A helyiek hosszú létrával húzták ki őket, nagyobb baj nélkül.
A Balaton, vagyis a "magyar tenger" nem mély, nem óriási, de gyönyörű és Magyarország kincse. Ugyanakkor minden szépsége mellett kiszámíthatatlan tud lenni, különösen télen. A jég csábító lehet, a kaland élménye pedig sokakat magával ragad, de a természet erejét nem szabad lebecsülni. Bármit is teszünk a Balatonon, nem árt körültekintőnek lenni.
