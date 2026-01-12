Jégbe zárt csodák: kattints és nézd meg, hogy néznek ki a befagyott tavaink

A befagyott tavaink nem egyszerűen havas vagy jeges felületek, a jég felszínén elképesztő formák és mintázatok alakulhatnak ki. A repedezett jégtáblák, az üveges tükröződések, a zuzmarás nádasok elképesztő látványt nyújtanak. Mutatjuk!

A befagyott tavaink elképesztő látványt nyújtanak : Nagykanizsa-csónakázó-tó

Fotó: Varga György / MTI

A Balaton is befagyott idén teljesen. A magyar tenger, ami nyáron nyüzsgő és zajos, most teljesen más arcát mutatja. Mesébe illő hangulata van a látványnak. 2017 telén volt arra utoljára példa, ami most történt: befagyott a Balaton. A látvány csodálatos, ugyanakkor rendkívül veszélyes – figyelmeztet a Köpönyeg.hu oldala.

A Velencei-tó sekély vize gyakran hamarabb és látványosabban befagy. Itt a tó teljesen sima, természetes tükörként veri vissza az eget.

A közösségi oldalakon többen arról számoltak be, hogy csak állnak és hosszú perceken keresztül bámulják a látványt, annyira magával ragadó a természet téli arca. A fotókat látva nem csodálkozunk!

