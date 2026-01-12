Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
Jégbe zárt csodák: kattints és nézd meg, hogy néznek ki a befagyott tavaink

Magyarország
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 17:35
fagyjég
A természet teljesen megváltoztatja télen az arcát, képgalériánkban mutatjuk meg, milyen varázslatos képet mutatnak ilyenkor az állóvizek. A befagyott tavaink látványa döbbenetes, érdemes végignézni a fotókat.

A befagyott tavaink nem egyszerűen havas vagy jeges felületek, a jég felszínén elképesztő formák és mintázatok alakulhatnak ki.  A repedezett jégtáblák, az üveges tükröződések, a zuzmarás nádasok elképesztő látványt nyújtanak. Mutatjuk!

befagyott tavaink
A befagyott tavaink elképesztő látványt nyújtanak : Nagykanizsa-csónakázó-tó
Fotó: Varga György / MTI

A Balaton  is befagyott idén teljesen. A magyar tenger, ami nyáron  nyüzsgő és zajos, most teljesen más arcát mutatja.  Mesébe illő hangulata van a látványnak. 2017 telén volt arra utoljára példa, ami most történt: befagyott a Balaton. A látvány csodálatos, ugyanakkor rendkívül veszélyes – figyelmeztet a Köpönyeg.hu oldala.

A Velencei-tó sekély vize gyakran hamarabb és látványosabban befagy. Itt  a tó teljesen sima, természetes tükörként veri vissza az eget. 

A közösségi oldalakon többen arról számoltak be, hogy csak állnak  és hosszú perceken keresztül bámulják a látványt, annyira magával ragadó a természet téli arca. A fotókat látva nem csodálkozunk! 

A fotóra kattintva megtekintheted a galériánkat:

Galéria: Jégbe zárt csodák: kattints és nézd meg, hogy néznek ki a befagyott tavaink
1/12
Most így néz ki a Balaton Köpönyeg.hu Stamlerné Kata

A jégbe fagyott növények és dér lepte ágak mellett az állatok reakciója ejti ámulatba az embereket. Nem csak rámerészkednek a jégre, hanem sokszor ők is rácsodálkoznak a jelenségre. A hattyúk, kacsák viccesen totyognak a jégfelszínen.

A befagyott tavainkra tilos rámenni!

Fontos tudni: a látvány bármennyire is csábító, a befagyott tavak sokszor veszélyesek is lehetnek. A szakemberek is figyelmeztettek: a jég vastagsága megtévesztő, és nem mindenhol biztonságos rá lépni.  A kialakult jégréteg vékony, ráadásul szerkezete egyenetlen: máshogy viselkedik ott, ahol hullámzás közben fagyott meg, és megint máshogy az öblökben, védettebb részeken. 

A nyílt víz felett különösen kiszámíthatatlan lehet a teherbírás. Ahhoz, hogy a jég sportolásra – például korcsolyázásra – alkalmas legyen, hosszú ideig tartó erős fagyokra van szükség.

Fontos tényező az is, hogy a jég felszíne ne legyen vastag hótakaróval borítva: a hó ugyanis szigetel, lassítja a további vastagodást, és rontja a jég minőségét.  

 

