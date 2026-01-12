Jégbe zárt csodák: kattints és nézd meg, hogy néznek ki a befagyott tavaink

A befagyott tavaink nem egyszerűen havas vagy jeges felületek, a jég felszínén elképesztő formák és mintázatok alakulhatnak ki. A repedezett jégtáblák, az üveges tükröződések, a zuzmarás nádasok elképesztő látványt nyújtanak. Mutatjuk!
A Balaton is befagyott idén teljesen. A magyar tenger, ami nyáron nyüzsgő és zajos, most teljesen más arcát mutatja. Mesébe illő hangulata van a látványnak. 2017 telén volt arra utoljára példa, ami most történt: befagyott a Balaton. A látvány csodálatos, ugyanakkor rendkívül veszélyes – figyelmeztet a Köpönyeg.hu oldala.
A Velencei-tó sekély vize gyakran hamarabb és látványosabban befagy. Itt a tó teljesen sima, természetes tükörként veri vissza az eget.
A közösségi oldalakon többen arról számoltak be, hogy csak állnak és hosszú perceken keresztül bámulják a látványt, annyira magával ragadó a természet téli arca. A fotókat látva nem csodálkozunk!
A fotóra kattintva megtekintheted a galériánkat:
A jégbe fagyott növények és dér lepte ágak mellett az állatok reakciója ejti ámulatba az embereket. Nem csak rámerészkednek a jégre, hanem sokszor ők is rácsodálkoznak a jelenségre. A hattyúk, kacsák viccesen totyognak a jégfelszínen.
Fontos tudni: a látvány bármennyire is csábító, a befagyott tavak sokszor veszélyesek is lehetnek. A szakemberek is figyelmeztettek: a jég vastagsága megtévesztő, és nem mindenhol biztonságos rá lépni. A kialakult jégréteg vékony, ráadásul szerkezete egyenetlen: máshogy viselkedik ott, ahol hullámzás közben fagyott meg, és megint máshogy az öblökben, védettebb részeken.
A nyílt víz felett különösen kiszámíthatatlan lehet a teherbírás. Ahhoz, hogy a jég sportolásra – például korcsolyázásra – alkalmas legyen, hosszú ideig tartó erős fagyokra van szükség.
Fontos tényező az is, hogy a jég felszíne ne legyen vastag hótakaróval borítva: a hó ugyanis szigetel, lassítja a további vastagodást, és rontja a jég minőségét.
