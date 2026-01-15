Ámokfutás Békéscsabán: nem várt fordulat

Egy férfi bejelentést tett a rendőrségen, miután egyik ismerőse zsarolással megszerezte autóját, de ez még csak ámokfutás kezdete volt. Az elkövető bódult állapotban kezdett vezetni, fizetés nélkül hajtott el egy benzinkútról, majd egy baleset helyszínén találták meg az autót kitört kerékkel.

Kábítószer hatása alatt okozott balesetet a lopott autóval a férfi. Fotó: Police.hu

Zsarolással szerezte meg ismerőse autóját, majd balesetet okozott egy férfi

Egy férfi tett bejelentést a rendőrségre 2026. január 13-án, hogy az egyik ismerőse az akarata ellenére elvitte az autóját. Elmondása szerint a délelőtt folyamán üzenetet kapott, amiben arra kérte, hogy vigye el Sarkadra barátnőjéhez, majd az egész napot furikázással töltötte, mivel ismerőse néhány barátját is el kellett vinnie.

A dolgok azonban ijesztő fordulatot vettek, amikor 21 óra körül a férfi az ismerősével, annak barátnőjével és még egy férfival behajtott egy szarvasi benzinkútra tankolni. Hamarosan érkezett még egy autó benne 4 férfival, és megkezdődött a zsarolás, aminek tétje a kocsi eladása volt. A feljelentőt elmondása szerint veréssel fenyegették, majd egy férfi beült a volán mögé, és közölte, hogy mennek megírni az adásvételi szerződést. A sértett, miután elindult az autó kiugrott és beszaladt a benzinkútra, majd testvérét kérte meg, hogy vigye haza.

A feljelentés másnapján egy békéscsabai benzinkutas értesítette a hatóságokat hogy a Békéscsabán, a Kazinczy utcán a busz ablakából látott egy balesetet szenvedett autót, ami az út szélén állt kitört kerékkel. Azonban mint kiderült ez ugyanaz az autó volt, amelynek vezetője előző este fizetés nélkül távozott a benzinkútról, ahol dolgozik.

A rendőrök perceken belül kiértek a helyszínre, és igazoltatták a kocsi utasait, egy 28 éves férfit és egy 23 éves nőt. A kocsi kerekét csupán 2 csavar fogta az 5 helyett ezért tört ki, de az is kiderült, hogy ezt az autót vitték el a benzinkútról, és a sofőr az a férfi volt, aki veréssel fenyegetőzött.

A férfi kábítószer hatása alatt, bódult állapotban vezetett, de mellette utazó barátnője sem volt ártatlan, ugyanis a Sarkadi Rendőrkapitányság körözte csalás bűntett gyanúja miatt, illetve a kábítószergyorsteszt nála is pozitív lett.