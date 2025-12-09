Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Natália névnapja

Örömhír: Megtalálták az eltűnt Tomit, aki búcsúlevelet hagyott hátra

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 16:13
Múlt pénteken tűnt el Tamás, testvérét nagyon megviselte.

A Ripost írta meg, hogy múlt pénteken búcsúlevelet hagyott hátra a pusztavámosi Tomi, majd elköszönt a vele együtt élő édesanyjától és eltűnt. Testvére érthető módon nagyon aggódott a 30 éves férfiért, aki ugyan tervezte a jövőjét, de lelki gondokkal küzdött – keresőakció indult Tamás megtalálására.

Látszottak rajta a depresszió tünetei, kimerült és fáradt volt. A múltban sok lelki sérelem érte. Nagyon sokat dolgozott, ha hazajött, akkor sem nagyon akart beszélgetni, zárkózott volt

– árulta el testvére, Erzsébet.

Most kiderült: élve találták meg Tomit.

Az Eltűnt emberekért-megoszthatod oldalra került ki az örömhír, hogy végre megtalálták Tamást.

Tomi MEGLETT. Életben van, de rossz állapotban. Rendőrség és a mentő úton!

Mindenkinek köszönjük a segítséget. A kollegáimnak, a kollegáinak. Mindenkinek, aki segített. További kérdésekre egyelőre nem tudjuk a választ. A Családjának most időre és segítségre van szüksége. De a legnagyobb csodán ez nem változtat: ÉL. 💖

– írták.

