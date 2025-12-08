Hova tűnt Leila? 17 éves törökszentmiklósi lányt keres a rendőrség

Eltűnt tinédzsert keres a rendőrség. H. Leila december 8-án távozott ismeretlen helyre, azóta nem találják, most a lakosság segítségét kérik.

A 17 éves H. Leila december 8-án hagyta el tartózkodási helyét, azóta nem tudni, hogy hol lehet. A rendőrség folyamatosan keresi, azonban nem jártak még sikerrel, így a lakosság segítségét kérik.

A rendőrség személyleírása alapján H. Leila 167 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú. Eltűnésekor fekete melegítőnadrágot, karácsonyi mintás pizsama felsőt, fehér alapon rózsaszín mintás köntöst és szobamamuszt viselt.

A rendőrség kéri, hogy aki H. Leilát felismeri vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon - olvasható a Police.hu közleményében.

