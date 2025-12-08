Hova tűnt Leila? 17 éves törökszentmiklósi lányt keres a rendőrség

Eltűnt tinédzsert keres a rendőrség. H. Leila december 8-án távozott ismeretlen helyre, azóta nem találják, most a lakosság segítségét kérik.
A 17 éves H. Leila december 8-án hagyta el tartózkodási helyét, azóta nem tudni, hogy hol lehet. A rendőrség folyamatosan keresi, azonban nem jártak még sikerrel, így a lakosság segítségét kérik.
A rendőrség személyleírása alapján H. Leila 167 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú. Eltűnésekor fekete melegítőnadrágot, karácsonyi mintás pizsama felsőt, fehér alapon rózsaszín mintás köntöst és szobamamuszt viselt.
A rendőrség kéri, hogy aki H. Leilát felismeri vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon - olvasható a Police.hu közleményében.
Az eltűnt lány fotóját IDE KATTINVA lehet megtekinteni!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.