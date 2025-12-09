Győrfi Pál megszólalt a zalai iskolai tömeges rosszullét ügyében

Mint arról korábban a Bors beszámolt, több gyermek is rosszul lett egy zalai iskolában, mentőhelikoptert kellett riasztani hozzájuk. Most Győrfi Pál pontosította a részleteket.

Köhögés és hányinger miatt 37 gyereket és két felnőttet kellett kórházba szállítani kedd kora délután a nagykanizsai Kőrösi-iskolából - közölte az MTI megkeresésére az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

Ezt mondta Győrfi Pál

Győrfi Pál elmondta: a tömegesen előforduló tünetek miatt 14 mentőautót és egy mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre; 37 gyereket és két felnőttet vittek megfigyelésre kórházba. A nagykanizsai kórházba 17 gyerek és a két felnőtt került, további húsz tanulót pedig a zalaegerszegi kórházba vittek, az utóbbi esetben a Volánbusztól kért autóbusszal, mentőautó kíséretében szállították a gyerekeket.

A szóvivő hozzátette,

a kórházba került gyerekek és felnőttek tünetei később enyhültek.

Kósi Zsolt, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek azt mondta: a katasztrófavédelmi labor helyszíni mérései semmilyen mérgező anyag jelenlétét nem tudták kimutatni. Az iskola teljes területét átvizsgálták és méréseket végeztek, továbbá az épületet átszellőztették, de egyéb beavatkozásra nem volt szükség.