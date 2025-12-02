Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Melinda, Vivien névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rejtélyes eltűnés Makón – még mindig keresik a 31 éves Vajka Krisztinát

eltűnés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 06:45
makókörözésrendőrség
Továbbra sincs hír a 31 éves Vajka Krisztináról, akinek még november 16-án késő este veszett nyoma Makón. A rendőrség és a családja hetek óta nagy erőkkel keresi az eltűnt nőt, de egyelőre semmi sem vezetett eredményre.

Vajka Krisztinát a november 16-án 8–9 óra között a Lidl és a Maros között látták utoljára Az eltűntKrisztina azóta nem adott életjelet magáról.

A rendőrség keresi az eltűnt fiatal nőt.
Az eltűnt nőt szinte azonnal keresni kezdték a hatóságok. Fotó: Police.hu

Az eltűnt nő, zöld kabátot, szürke felsőt, farmernadrágot és fekete sportcipőt viselt.  

A személy leírás szerint Krisztina 

  • 163 cm magas, 
  • vékony testalkatú, 
  • vörösesbarna, hullámos középhosszú hajú és 
  • barna szemű. 

A Makói Rendőrkapitányság azt kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt nő holléte kapcsán, mihamarabb jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, vagy telefonon a névtelenség megőrzése mellett a 112-es központi segélyhívó telefonszámon vagy a Telefontanú rendszerén keresztül.

Az eltűnt nő képét ide kattintva lehet megtekinteni.  

A biciklijét a Maros-hídnál találták meg 

Egy közeli hozzátartozója a lapunknak megerősítette, hogy a nő utáni keresés akkor kezdődött, amikor a kerékpárját megtalálták a folyó parton.

A Maros-hídnál találták meg a kerékpárját, itt kezdték keresni a vízimentők és a rendőrkutyák, de a kutyák elvesztették a szagot

 – mondta el lapunknak. A hozzátartozó szerint a környéken nincsen térfigyelő kamera, ami jelentősen megnehezíti a felderítést, mivel így a hatóságok nem tudják visszanézni Krisztina mozgását. 

A család szerint korábban nem tűnt el ilyen módon. A nő közeli hozzátartozója arról számolt be, hogy az eltűnés előtt pár nappal még találkozott Krisztinával, de elmondása szerint a nő akkor már zavartnak tűnt. 

Krisztina korábban előfordult, hogy pár napra elment otthonról, de ilyen hosszú időre soha. Ezért is aggódunk ennyire.

A nő eltűnését hirdető posztok alatt természetesen többen találgatnak, de a család óva int attól, hogy bárki következtetéseket vonjon le a kommentekből. A Makói Rendőrkapitányság semmilyen hasonló feltételezést nem erősített meg. 

A hozzátartozó szerint Krisztina gyakran járt egy apátfalvi férfihoz, akit  a rendőrség kihallgatott és  a házát is átkutatta, de semmi nem utalt arra, hogy köze lenne az eltűnéshez. Emellett a kiterjedt keresés során a Maros partját is átfésülték. Búvárok, kutyás egységek és önkéntesek is keresték a nőt, eredménytelenül

Több helyen keresik, de semmi nyom nem került elő.

 – nyilatkozott a névtelenséget kérő hozzátartozó.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu