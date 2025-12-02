Rejtélyes eltűnés Makón – még mindig keresik a 31 éves Vajka Krisztinát

Vajka Krisztinát a november 16-án 8–9 óra között a Lidl és a Maros között látták utoljára. Az eltűntKrisztina azóta nem adott életjelet magáról.

Az eltűnt nőt szinte azonnal keresni kezdték a hatóságok. Fotó: Police.hu

Az eltűnt nő, zöld kabátot, szürke felsőt, farmernadrágot és fekete sportcipőt viselt.

A személy leírás szerint Krisztina

163 cm magas,

vékony testalkatú,

vörösesbarna, hullámos középhosszú hajú és

barna szemű.

A Makói Rendőrkapitányság azt kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt nő holléte kapcsán, mihamarabb jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, vagy telefonon a névtelenség megőrzése mellett a 112-es központi segélyhívó telefonszámon vagy a Telefontanú rendszerén keresztül.

Az eltűnt nő képét ide kattintva lehet megtekinteni.

A biciklijét a Maros-hídnál találták meg

Egy közeli hozzátartozója a lapunknak megerősítette, hogy a nő utáni keresés akkor kezdődött, amikor a kerékpárját megtalálták a folyó parton.

A Maros-hídnál találták meg a kerékpárját, itt kezdték keresni a vízimentők és a rendőrkutyák, de a kutyák elvesztették a szagot

– mondta el lapunknak. A hozzátartozó szerint a környéken nincsen térfigyelő kamera, ami jelentősen megnehezíti a felderítést, mivel így a hatóságok nem tudják visszanézni Krisztina mozgását.

A család szerint korábban nem tűnt el ilyen módon. A nő közeli hozzátartozója arról számolt be, hogy az eltűnés előtt pár nappal még találkozott Krisztinával, de elmondása szerint a nő akkor már zavartnak tűnt.

Krisztina korábban előfordult, hogy pár napra elment otthonról, de ilyen hosszú időre soha. Ezért is aggódunk ennyire.

A nő eltűnését hirdető posztok alatt természetesen többen találgatnak, de a család óva int attól, hogy bárki következtetéseket vonjon le a kommentekből. A Makói Rendőrkapitányság semmilyen hasonló feltételezést nem erősített meg.

A hozzátartozó szerint Krisztina gyakran járt egy apátfalvi férfihoz, akit a rendőrség kihallgatott és a házát is átkutatta, de semmi nem utalt arra, hogy köze lenne az eltűnéshez. Emellett a kiterjedt keresés során a Maros partját is átfésülték. Búvárok, kutyás egységek és önkéntesek is keresték a nőt, eredménytelenül.

Több helyen keresik, de semmi nyom nem került elő.

– nyilatkozott a névtelenséget kérő hozzátartozó.