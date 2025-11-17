Rejtély, hol lehet Krisztina: nyom nélkül tűnt el Makóról

A Makói Rendőrkapitányság 06040-157/635/2025. ügyszámon körözést indított az eltűnt V. Krisztina miatt, miután a 31 éves nő 2025. november 16-án este elhagyta makói lakcímét, és azóta sem adott életjelet magáról.

Nyom nélkül eltűnt otthonából a nő Fotó: Gé / MW

A rendőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnt nő keresésében

A jelenleg ismeretlen helyen tartózkodó nő vékony testalkatú, körülbelül 163 cm magas, vörösesbarna, hullámos középhosszú haja és barna szeme van. Eltűnésekor zöld kabátot, szürke felsőt, farmernadrágot és fekete sportcipőt viselt. Fotóját ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség nem törli a körözést.

A rendőrség most arra kéri a lakosságot, hogy aki V. Krisztina tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, jelezze azt személyesen bármely rendőrkapitányságon, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as számán, a 06-80/555-111-es ingyenes Telefontanú vonalon, vagy a 112-es segélyhívón.