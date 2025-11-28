Hatalmasra csaptak a lángok Makón, a tűz mindent beborított - Videó

Kigyulladt egy háromszintes, fa födémszerkezetű raktárépület Makó belvárosában, a Deák Ferenc és az Eötvös utca által határolt területen péntek hajnalban, személyi sérülés nem történt - közölte a katasztrófavédelem a honlapján. Húsüzem, és építési anyagok is voltak az épületben, a tűz Makón hatalmas károkat okozott.

Tűz Makón: a lángokat már eloltották

Illusztráció: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Tűz Makón: senki sem sérült meg

A helyszínre makói, hódmezővásárhelyi, szegedi, orosházi és mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik hét víz- és két létrasugárral a lángokat már eloltották, az izzó részek felkutatásán és eloltásán dolgoznak.

A közlemény szerint az épület alsó szintjén húsüzem volt, ahol nyersanyagot tároltak, az első emeleten autógumikat, építési anyagokat, valamint nagyjából kétszázötven kilogrammnyi füstölt kolbászt tároltak. Az anyagi kár jelentős. Molnár Krisztina, a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek elmondta: személyi sérülés nem történt.