128-an vesztették életüket egy tűzesetben - gondatlanság miatt kellett meghalniuk

A hongkongi tűzesetben 128-an hunytak el, miután gondatlanság miatt felgyulladt egy lakóépület felújítás alatt álló része. A lángok csütörtökön csaptak fel, melyet péntek reggelre sikerült megfékezni. További 79 ember megsérült a tűzben.

Gondatlanságból elkövetett emberölés miatt állítottak elő személyeket a hongkongi tűzeset miatt.

Hongkongi tűzeset: 128 halott és 79 sérült

A legfrissebb hivatalos adatok szerint legkevesebb 128 ember életét vesztette és 79-en megsérültek, miután szerdán kigyulladt egy felújítás alatt álló, kívülről felállványozott lakótömb Hongkong Taj Po negyedében - közölte pénteken Chris Tang, Hongkong biztonsági főnöke. A hatóságok szerint ez Hongkong legtragikusabb tűzesete 1948 óta, amikor egy raktártűzben 176 ember vesztette életét. A mentőalakulatok péntek reggelre eloltották a lángokat.

A lángok egy felújítás alatt álló lakókomplexumban keletkeztek, amely nyolc, 32 emeletes épületből és csaknem 2000 lakásból áll, mintegy 4800 lakóval. Az épületeket kívülről bambuszállványzattal és zöld védőhálóval borították be, ami jelentősen felgyorsította a tűz terjedését. A rendőrség csütörtöki közlése szerint három, a felújítást végző építőipari céghez tartozó férfit vettek őrizetbe gondatlan emberölés gyanújával, amiért a hatóságok szerint nem megfelelő minőségű, gyúlékony anyagokat használtak, többek között habosított PVC lemezeket, amelyek több ablakot is elzártak. Pénteken a város korrupcióellenes bizottsága (ICAC) további két mérnöki tanácsadót vett őrizetbe, akik a lakókomplexum felújítási munkáinak felügyeletéért feleltek. A nyomozók az érintett cég irodájában iratokat, alkalmazotti listákat, tizennégy számítógépet és három mobiltelefont foglaltak le bizonyítékként.

John Li hongkongi kormányzó közlése szerint 300 millió hongkongi dolláros segélyalapot hoznak létre a tűzeset érintettjeinek megsegítésére, és a kormány családonként 10 ezer hongkongi dollár azonnali készpénzsegélyt folyósít a károsult családoknak. A felajánlások sorához több kínai nagyvállalat, magáncég és jótékonysági szervezet is csatlakozott, a hongkongi lóversenyklub pedig jelezte: a hétvégi versenyek teljes bevételét - várhatóan mintegy 70 millió hongkongi dollárt - a károsultak javára ajánlja fel.