Lesújtó hírek érkeztek: borzalmas körülmények között vesztette életét egy férfi Magyarországon

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint csütörtök késő este tűz keletkezett Mezőtúron, egy Puskin utcai családi házban. A száztíz négyzetméteres vályogház három helyisége égett összesen hatvan négyzetméteren. A tűzoltók négy percen belül a helyszínen voltak, négy jármű alkalmazásával oltották az égő házat.

Meghalt egy idős érfi, a tűzoltók már nem tudtak életet menteni Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Az épületből egy idős férfit kivittek, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Egy idős nő még a tűzoltók kiérkezése előtt ki tudott menekülni az épületből.

A tüzet nem egészen fél óra alatt eloltották, azonban a ház lakhatatlanná vált. A ház harmadik lakóját, aki az eset idején nem volt otthon, az önkormányzat helyezte el. Nem zárható ki, hogy egy függöny közelében meggyújtott gyertya miatt keletkezett a tűz, azonban az okot tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.