Lesújtó hírek érkeztek: borzalmas körülmények között vesztette életét egy férfi Magyarországon

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint csütörtök késő este tűz keletkezett Mezőtúron, egy Puskin utcai családi házban. A száztíz négyzetméteres vályogház három helyisége égett összesen hatvan négyzetméteren. A tűzoltók négy percen belül a helyszínen voltak, négy jármű alkalmazásával oltották az égő házat.
Az épületből egy idős férfit kivittek, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Egy idős nő még a tűzoltók kiérkezése előtt ki tudott menekülni az épületből.
A tüzet nem egészen fél óra alatt eloltották, azonban a ház lakhatatlanná vált. A ház harmadik lakóját, aki az eset idején nem volt otthon, az önkormányzat helyezte el. Nem zárható ki, hogy egy függöny közelében meggyújtott gyertya miatt keletkezett a tűz, azonban az okot tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.
Az adventi időszakban sok helyen gyújtanak gyertyát, ami könnyen tüzet okozhat. A gyertyát mindig tűzálló alátétre kell helyezni, a közelében ne legyen éghető anyag, és egyetlen percre se hagyjuk felügyelet nélkül égni. Ahol háziállatok vagy kisgyermekek is élnek, ott különös odafigyelésre van szükség.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.