Meghalt egy család: kiderült, nem ételmérgezés áll a szörnyűség hátterében

Feltehetően rovarirtáshoz használt foszfin okozta a halálát annak a török-német családnak, amely tagjai Isztambulban hunytak el - jelentették török sajtóforrások a halálesetről a boncolási jegyzőkönyvre hivatkozva. A T24 török híroldal és a HALK TV televíziós csatorna úgy tudja, a boncolás során a négy holttest - a szülők és a két gyerek - vérében és gyomrában nem találtak ételmaradványokat, ellenben nagy mennyiségű foszfinra bukkantak.

A boncolás újabb részleteket tárt fel a halálesetekről

A közzétett jegyzőkönyv megerősítette a gyanút, hogy a család halálát a rovarirtószer okozta, amelyet abban a szállodában használtak, ahol a négy ember megszállt.

A rovarirtószerekben gyakran használt foszfin magas dózisban belélegezve súlyos, akár halált okozó idegi és légzőszervi panaszokhoz és szívkárosodáshoz vezethet.

A haláleset kapcsán eleinte ételmérgezésre gyanakodtak

Az ügyben először ételmérgezés gyanúja miatt indítottak vizsgálatot, ám nem sokkal később olyan jelekre bukkantak, amelyek szerint az ágyi poloskák ellen használatos szer okozhatta a tragédiát.

A szállodát nem sokkal a család halála után kiürítették, miután két másik, hányingerre és szédülésre panaszkodó vendég is kórházba került, majd az épületet később le is zárták - írja az MTI. A nyomozás során eddig 11 embert vettek őrizetbe.