Tragédia: a gyermekei és a felesége után a családapa is elhunyt

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 19:16
A feltételezések szerint mérgezés áldozatai lettek. A legfrissebb hírekben azt közölték, nemrég a család utolsó, még életben maradt tagja is elhunyt.
Bors
Rémálommá vált egy négytagú család nyaralása, amikor Hamburgból Isztambulba utaztak. A szülők, a 38 éves Servet és a 27 éves Çiğdem, valamint a gyermekeik, a hároméves Masal és a hatéves Kadir súlyos mérgezési tünetekkel kerültek a sürgősségi osztályra - mindannyian hányingerre, hányásra és szédülésre panaszkodtak. Végül két klinikán végzett kezelést követően sem a szülőket, sem a gyerekeket nem vették fel fekvőbetegként. Visszatértek a szállodájukba, ahol pár órával később drasztikusan leromlott az állapotuk. A két gyermek még csütörtök este elhunyt, nem sokkal később pedig az anya, Çiğdem B. is életét vesztette. 

Tragédia: a négytagú család utolsó, életben maradt tagja is elhunyt / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

A család utolsó életben maradt tagja is elhunyt

A legfrissebb hírek szerint az apa ezután a Cemil Taşçıoğlu Kórház intenzív osztályára került, ahol nemrég ő is elhunyt: ezt az isztambuli egészségügyi igazgatóság vezetője, Abdullah Emre Güner jelentette be a közösségi médiában. 

A mérgezés oka egyelőre mindig nem tisztázott. A nyomozók most azt vizsgálják, hogy a család által korábban az étteremben elfogyasztott kagylók vagy más ételek voltak-e a kiváltó okok, esetleg a kártevőirtó szolgálat által használt vegyszerek okozták-e a halálukat. Több embert, köztük ételárusokat és szállodai alkalmazottak tartóztattak le, a mintákat pedig jelenleg toxikológiai vizsgálatoknak vetik. A török elnök, Recep Tayyip Erdoğan, hétfőn megerősítette, hogy átfogó vizsgálatot folytatnak, amely majd fényt derít a tragikus halálesetek okára - írja a Bild.

 

