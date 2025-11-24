Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Gyomorforgató: éveken át zaklatták, éheztették és verték 6 gyereküket a szatmári szülők

gyermekbántalmazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 10:59
vádemelésszexuális erőszak
Vesszővel, bottal és szíjjal bántalmazta 6 gyermekét éveken át egy pár. A vádirat szerint az apa 20, míg a nő 15 év fegyházbüntetést is kaphat a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége nélkül.

Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség azzal a párral szemben, amely évekig elhanyagolta, fizikailag és szexuálisan is bántalmazta hat kisgyermekét.

Vádat emeltek a szülők ellen, akik éveken át bántalmazták gyermekeiket. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Rendszeresen vesszővel, bottal és szíjjal bántalmazták gyermekeiket a szülők

Az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írták: a vádirati tényállás szerint a vádlottak élettársként hat, tíz év alatti gyermeket neveltek 2023 júliusáig, a családból történő kiemeléséig az egyik szatmári településen. A család az ingatlan egyik szobájában lakott, ahol nyolcan két ágyban aludtak.

A pár a gyermekeik ellátását és nevelését éveken keresztül elhanyagolta, őket fizikailag és szexuálisan rendszeresen bántalmazta. Nem biztosítottak a gyerekeknek megfelelő fűtött helyiséget, az évszaknak megfelelő ruházatot annak ellenére, hogy rendszeresen kaptak ruhaadományokat, ezeket azonban értékesítettek vagy eltüzelték.

A gyermekeiket éheztették, iskolába és óvodába rendszertelenül, többnyire elhanyagoltan járatták. Gyakran hagyták őket otthon vagy az utcán felügyelet nélkül, illetve őket küldték a rokonokhoz, ismerősökhöz pénzt, élelmiszert vagy dohányárut kérni.

A gyerekeket vesszővel, bottal és szíjjal rendszeresen bántalmazták, többször a lakóház mögötti ólba zárták be, valamint szexuális erőszakot is át kellett élniük mindkét szülő részéről - közölte a vádhatóság.

A szülőket a hat gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszak minősített esetével és kiskorú veszélyeztetésével vádolja a főügyészség, amely az apával szemben - beismerés és tárgyalásról lemondás esetén - a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége nélkül húsz, míg a nővel szemben tizenöt év fegyházbüntetést indítványozott - olvasható a vádiratban.

 

