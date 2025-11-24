Kikerült egy videó az év tanáráról: szíjjal veri agyba-főbe 12 éves fiát

Kirúgták és letartóztatták szerdán azt a nőt, aki elnyerte az Alabama állambeli Év Tanára díjat, miután brutálisan bántalmazta egy övvel saját gyermekét. A történtekről készült felvétel futótűzként terjedt az interneten, miután az egyik testvér megosztotta.

A gyermekét bántalmazó nőt óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Fotó: Mobile County Sheriff's Office

Brutálisan bántalmazta saját gyermekét a nő

A 44 éves, Grand Bay-i Nicole Staplest, a Mobile-i Cottage Hill Keresztény Akadémia tanárát őrizetbe vették és 18 év alatti gyermek szándékos bántalmazásával vádolták meg. A letartóztatásra azután került sor, hogy 24 éves legidősebb fia, Jackson megkapta a nyugtalanító felvételt, amelyen a tanárnő 12 éves fiát veri befejezetlen házimunkája miatt.

A fiú azonnal megosztotta a felvételt az interneten, beismerve, hogy édesanyja egész életében bántalmazta őt is.

Úgy éreztem, hogy nem kellene az iskolában dolgoznia, vagy akár a kistestvéreimmel is ezt csinálnia... Tudod, egész életemben ezt csinálta velem, és most 24 éves vagyok

- nyilatkozta a fiú, Jackson Staples.

A videón, amelyet úgy tűnik, a családi házban rögzítettek, egy Staplesnek vélt nő látható, amint agresszívan káromkodik a kétségbeesett gyermekre, aki könnyek között a kanapé karfájára hajol. Pillanatokkal később a nő felemel egy összehajtott övet, és többször megüti a fiút a fenekén, miközben az sír a fájdalomtól. Ezután a hajánál fogva a földre rántotta, majd felhúzta és a falhoz nyomta, miközben folyamatosan kiabált vele.

Óvadék ellenében szabadlábra került a nő

Szerda este 7500 dolláros (közel 2,5 millió forint) óvadékot tett le Staples, így kiengedték a börtönből, ahonnan gyorsan hazament egy golfkocsival.

Fia, Jackson, aki már nem él otthon, elmondta, hogy a megrázó videót a múlt héten kapta egy testvérétől. Hozzátette, hogy a konfliktus állítólag semmi más miatt nem robbant ki, mint amiatt, hogy az öccse nem végezte el a házimunkáját.

Valami történt vele, hogy nem úgy takarított a konyhában, ahogy kellett volna, elment egy szomszédhoz, visszajött, és akkor kiderült, hogy mi történt.

A hátborzongató videó áttekintése után Paul Burch, Mobile megye seriffje szörnyűnek minősítette a tartalmát.

Én amellett vagyok, hogy fegyelmezni kell egy gyereket, ha problémád van vele, ha ez veréssel is jár, mindenki másképp fegyelmezi a gyerekeit, de ez messze túlmutatott bármilyen fegyelmezési formán.

- mondta Burch.