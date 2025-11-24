Kikerült egy videó az év tanáráról: szíjjal veri agyba-főbe 12 éves fiát

Kirúgták és letartóztatták szerdán azt a nőt, aki elnyerte az Alabama állambeli Év Tanára díjat, miután brutálisan bántalmazta egy övvel saját gyermekét. A történtekről készült felvétel futótűzként terjedt az interneten, miután az egyik testvér megosztotta.
A 44 éves, Grand Bay-i Nicole Staplest, a Mobile-i Cottage Hill Keresztény Akadémia tanárát őrizetbe vették és 18 év alatti gyermek szándékos bántalmazásával vádolták meg. A letartóztatásra azután került sor, hogy 24 éves legidősebb fia, Jackson megkapta a nyugtalanító felvételt, amelyen a tanárnő 12 éves fiát veri befejezetlen házimunkája miatt.
A fiú azonnal megosztotta a felvételt az interneten, beismerve, hogy édesanyja egész életében bántalmazta őt is.
Úgy éreztem, hogy nem kellene az iskolában dolgoznia, vagy akár a kistestvéreimmel is ezt csinálnia... Tudod, egész életemben ezt csinálta velem, és most 24 éves vagyok
- nyilatkozta a fiú, Jackson Staples.
A videón, amelyet úgy tűnik, a családi házban rögzítettek, egy Staplesnek vélt nő látható, amint agresszívan káromkodik a kétségbeesett gyermekre, aki könnyek között a kanapé karfájára hajol. Pillanatokkal később a nő felemel egy összehajtott övet, és többször megüti a fiút a fenekén, miközben az sír a fájdalomtól. Ezután a hajánál fogva a földre rántotta, majd felhúzta és a falhoz nyomta, miközben folyamatosan kiabált vele.
Szerda este 7500 dolláros (közel 2,5 millió forint) óvadékot tett le Staples, így kiengedték a börtönből, ahonnan gyorsan hazament egy golfkocsival.
Fia, Jackson, aki már nem él otthon, elmondta, hogy a megrázó videót a múlt héten kapta egy testvérétől. Hozzátette, hogy a konfliktus állítólag semmi más miatt nem robbant ki, mint amiatt, hogy az öccse nem végezte el a házimunkáját.
Valami történt vele, hogy nem úgy takarított a konyhában, ahogy kellett volna, elment egy szomszédhoz, visszajött, és akkor kiderült, hogy mi történt.
A hátborzongató videó áttekintése után Paul Burch, Mobile megye seriffje szörnyűnek minősítette a tartalmát.
Én amellett vagyok, hogy fegyelmezni kell egy gyereket, ha problémád van vele, ha ez veréssel is jár, mindenki másképp fegyelmezi a gyerekeit, de ez messze túlmutatott bármilyen fegyelmezési formán.
- mondta Burch.
Annak ellenére, hogy Staples óvadék ellenében szabadlábon van, a seriff hangsúlyozta, hogy az incidens kivizsgálása még korántsem ért véget.
Az a tény, hogy egy másik személy a házban úgy érezte, hogy videóra kell vennie... ez némileg beszédes.
- tette hozzá.
A bírósági dokumentumok szerint Staples ártatlannak vallotta magát, és előzetes meghallgatást kért a Mobile Megyei Kerületi Bíróságon. Azonban Burch szerint még érkezhetnek további vádak.
Bár az állítólagos incidens az iskolán kívül történt, az intézmény, ahol Staples dolgozott, gyorsan reagált, és egy közleményben bejelentette, hogy elbocsátották tanári állásából.
A Cottage Hill Keresztény Akadémia mindenekelőtt a gyermekek jólétét helyezi előtérbe.
- hangsúlyozta Chris Brazell, az iskola igazgatója.
A fiatalabb testvérek jelenleg mindannyian Baldwin megyei nagynénjüknél laknak. Burch kiemelte, hogy a bántalmazás az bántalmazás, és biztosítani fogják, hogy a gyerekek megkapnak minden segítséget.
Staplesnek legközelebb pénteken kell megjelennie a bíró előtt egy hivatalos meghallgatáson - írta a Daily Mail.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.