Folyamatosan bántalmazta két éves kisfiát egy anya - 20 alkalommal volt kórházban

Fotó: Adriana Beckova / Shutterstock

Folyamatosan bántalmazta kétéves kisfiát, 20 alkalommal volt kórházban

Egy ohiói nő a héten bíróság elé állt, miután szinte folyamatosan orvosi bántalmazásnak tette ki kétéves fiát születése óta. Jennifer Parker, 43 éves, három rendbeli gyermekveszélyeztetéssel vádolták meg, számolt be róla a WLWT.

Ez azt jelenti, hogy olyan mintát követtek, amelyben túlzottan és helytelenül vett igénybe orvosi ellátást, miközben az alkalmas kezeléseket elhanyagolta

– mondta a bíróságon Lindsay Sheehan, Butler megyei ügyész-helyettes.

Sheehan szerint a fiú Parker gondozása alatt, most két évesen több mint 20 alkalommal került kórházba, Floridában, ahol korábban éltek, és Ohióban, ahol jelenleg laknak. Az idei tavaszon a Cincinnati Children’s Hospital és a Cleveland Clinic orvosai felvetették a gyanút, hogy a gyermek orvosi bántalmazás áldozata lehet. Azóta, hogy májusban eltávolították Parker gondozása alól, a fiú jól van, és egyetlen kórházi kezelésre sem volt szüksége.

Az ügyész állítása szerint Parker beavatkozott a gyermek étkezési képességébe, például vágta és elzárta a táplálócsöveket, valamint inzulint vagy glükózt adott neki, bár a fiúnak nincs inzulin- vagy glükózintoleranciája. Sheehan hozzátette, hogy az orvosi személyzet több alkalommal jelezte: Parker nem biztosított megfelelő ellátást, például megtagadta a táplálócső eltávolítását és az orális táplálást, annak ellenére, hogy a gyermek erre képes lett volna. Parker tagadta a vádakat és alacsony óvadékot kért.

Az összes élő rokonom itt van: a vőlegényem, a barátaim, sőt az exeim szülei is, mind támogatnak, szóval nem áll szándékomban eltűnni

– mondta a bíróságon. A bíró, Michael Oster, 50 000 dolláros (több mint 16 millió forint) óvadékot szabott ki rá.

A fiú apja, Michael Carpenter szerint a gyermek születése óta orvosi problémákkal küzdött, és minden kórházi döntést az orvosok irányítása szerint hoztak. Szerinte Parker „törődő anya, aki a legjobbat akarta a gyermekei számára”. A bíróság elrendelte, hogy Parkernek tilos a gyermekekkel kapcsolatot tartaniuk, akik jelenleg a Butler megyei Gyermekvédelmi Szolgálat gondozásában vannak. A következő tárgyalás november 24-én lesz. - olvasható a Crime Online cikkében.