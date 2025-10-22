BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Döbbenetes fejlemény: kiderült, mi okozta a szolnoki buszbalesetet

szolnoki buszbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 16:27
Lázár Jánosbaleset
Lázár János friss fejleményeket árult el a szolnoki buszbalesetről.

Az egész országos megrázta a szolnoki buszbaleset: szerda reggel egy helyi buszjárat Szolnokon belehajtott egy iskola épületébe és kidöntött egy fát, rengetegen megsérültek a baleset következtében. A sérülteket ellátták, a járművet pedig elszállították, de eddig nem lehetett tudni az okokat – Lázár János most friss fejleményekről számolt be.

Szolnoki buszbaleset
Fotó: Mészáros János

Szolnoki baleset: kiváltó ok, sérültek állapota, utasok fájdalomdíja. 

Néhány friss hír a reggeli, szolnoki buszbalesettel kapcsolatban! A szerencsétlenséghez jelenlegi tudásunk szerint a járművezető rosszulléte, pillanatnyi eszméletvesztése vezetett, nem műszaki ok vagy egyéb körülmény. Minden ezzel ellentétes sejtetés vagy állítás megalapozatlan, vagy politikailag motivált. 

A nap során lefolytatott orvosi vizsgálatok után pontosabb képünk van a balesetben érintettek állapotáról is. Ezek szerint 18 könnyebb és 5 súlyosabb, jellemzően csonttöréssel ellátott sérültje volt a balesetnek.  A 8 napon belül gyógyuló sérüléssel érintettek között sajnos van 5 kiskorú utas, a 8 napon túl gyógyuló sérüléssel érintettek között pedig egy idős hölgy is, akit gerincsérüléssel ápolnak. Ő a baleset legsúlyosabb sérültje.

Ezeket a híreket rendkívül komolyan veszem. A területért felelős miniszterként számomra az utasoknak a MÁV-csoport járatain elszenvedett legkisebb sérülése is súlyosabb az elfogadhatónál. Ezért a minden részletre kiterjedő vizsgálat megkövetelésén túl, annak eredményétől – tehát a felelősség kérdésének tisztázástól - függetlenül már délelőtt arra utasítottam a MÁV-csoportot, hogy méltányossági alapon fizessen fájdalomdíjat a balesetben érintett embereknek.

Arra kérem ezért a reggeli balesetben sérülést szenvedett utasokat, hogy a következő napokban vegyék fel a kapcsolatot a közlekedési társaság illetékeseivel a [email protected] email-címen!

Minden sérültnek gyors és teljes felépülést kívánok! A mentésben részt vevő szervezeteknek és polgároknak köszönöm a segítséget!

– írta Lázár János a közösségi oldalán.

