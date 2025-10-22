Szolnoki buszbaleset: többen megsérültek, friss információkat közöltek

A Bors is beszámolt arról, hogy szerdán egy helyi járatú autóbusz belehajtott egy iskola épületébe, mentőhelikoptert is kellett riasztani a helyszínre. A szoljon.hu szerint közel 30 sérültje van a szörnyű balesetnek, aminek az okait egyelőre nem lehet tudni – komoly károk keletkeztek az intézményben, és még egy fát is kidöntött a busz.

Fotó: Mészáros János

A Varga Katalin Gimnázium a lapnak elárulta, hogy a bent tartózkodó diákok közül senki sem sérült meg, mivel az érintett helyiségben akkor nem volt tanítás, de a buszon utaztak olyanok, akik oda járnak – az ő állapotukról egyelőre nincs hír, de az MTI információi szerint a balesetnek többségében könnyebb sérültjei vannak.

A Szolnoki Rendőrkapitányság tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt rendelt el nyomozást

- közölték.

A baleset miatt hamarabb hazaengedték a diákokat, így korábban kezdődi kszámukra az őszi szünet.