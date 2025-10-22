Megszólalt a MÁV-csoport vezérigazgatója - ezt tudjuk eddig a tömeges szolnoki buszbalesetről

Autóbusz csapódott a szerda reggeli órákban a szolnoki Varga Katalin Gimnázium épületébe. A szoljon.hu beszámolója szerint a mentők nagy erőkkel vonultak a baleset helyszínére, miután a Szandaszőlős felől érkezett járat a Szabadság téri körforgalomban letért az útról, a járdára szaladt, majd a gimnázium épületének csapódott – egyelőre ismeretlen okból. Ez derült ki a szolnoki buszbalesetről.

A szolnoki buszbalesetnek összesen 23 sérültje van, egyikük állapota súlyos. Fotó: Fecebook



Egyelőre nem tudni mi miatt történt a szolnoki buszbaleset

Az első információk szerint a balesetben 1 ember súlyosan, 21 utas és egy gyalogos pedig könnyebben sérült.



Megfigyelésre kórházba szállították a járművezető kollégánkat is. Egy ilyen baleset híre mindig felkavaró, érthető a sajtó és az utazóközönség érdeklődése: igyekszünk minél gyorsabban minél több hiteles információt összegyűjteni és megosztani a nyilvánossággal, de most első a sérültek ellátása és a közlekedési rend helyreállítása

– közölte egy Facebook bejegyzésben Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója, aki egyúttal minden sérültnek gyors és teljes felépülést kívánt.

A mentők több autóval és két helikopterrel érkeztek a szolnoki buszbaleset helyszínére. Fotó: Facebook

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi főigazgatóság szóvivője, Németh Ádám, tűzoltó főhadnagy lapunk érdeklődésére elmondta, hogy

a szolnoki tűzoltók összesen öt gépjárművel érkeztek meg a baleset helyszínére.

Ők a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával áramtalanították a buszt, illetve megtámasztották a járművet, hogy az nehogy felboruljon. Ezután a tűzoltók segítettek a mentősöknek a sérülteket ellátni, majd megtisztították a busz környezetét a törmeléktől, hogy aztán a buszt minél gyorsabban ki lehessen menteni. Ez nagyjából 11 óra magasságában meg is történt

– árulta el a szóvivő.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

A Varga Katalin Gimnázium igazgatója, Kedves Mónika egy Facebook bejegyzésben nyugtatta meg a szülőket, miszerint „az iskola épületében nem történt személyi sérülés.”