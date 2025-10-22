Megszólalt a szolnoki buszbaleset súlyos sérültje - a kórházban mondta el a szörnyű részleteket

Olyan erővel csapódott bele a busz az iskolába, hogy annak téglái szó szerint fölgyűrték az ablakot. A szolnoki buszbaleset kegyetlen nyomai órákkal később is jól látszódtak.

Az iskola fala a szolnoki buszbaleset után - hihetetlen, hogy nem történt tragédia

Fotó: Bors

A súlyos keret több része is kiszakadt, a fizikai törvényét meghazudtolja, hogy nem tört ripityára az ablaküveg.

Fotó: Bors

A busz, ahogy a körforgalmon átrobogott, egy oszlopot is kidöntött. Az most elhagyatottan hever az úton.

Fotó: Bors

Darabokra kellett vágni több fát is, csak így tudták kiszabadítani a buszt, amit azután egy trélerrel szállítottak el. Nagyon kevésen a múlt a tragédia. Az egész kora reggel, fél nyolc körül történt, amikor a diákok többsége beér az iskolába. Csakhogy ők egy ideje már nem azon a bejáraton mennek be, ahová a busz most belecsapódott. Így is, amikor megtudták pillanatok alatt kitört a pánik, a tanárok csak nagy nehézségek árán tudták megnyugtatni őket.

A szolnoki Varga Katalin Gimnázium épületébe csapódott autóbusz roncsait elszállították

Fotó: Mészáros János / Fotó: szoljon.hu

A buszon így is 23 ember sérült meg. Többen súlyosan. Annyi volt a sérült, hogy több kórházba vitték őket. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Egy gyalogos élete néhány centin múlt. Ha egy picit előbb ér oda, esélye sem lett volna, hogy túlélje a szörnyű tragédiát.

Ennél is nagyobb szerencséje, vagy inkább erős lélekjelenléte volt egy másik gyalogosnak, ő az utolsó pillanatban ugrott el a busz elől, elkerülve így a tragédiát.

Végignéztem, ahogy becsapódik a busz, belefúródott egyenesen az épület falába. Azonnal odarohantunk a kolléganőmmel, akkor az utasok még a buszon ültek. Óriási volt a pánik, mindenki sikítozott, kiabált. Akkor még zárva voltak az ajtók, sőt még a busz motorja is járt

- mondja Zsófia, aki azzal az iskolával szemben dolgozik, amelybe a busz belecsapódott. A faágak recsegésére kapta fel a fejét. Azonnal tudta, hogy nagy a baj.

"Mondtuk az utasoknak, hogy törjék ki az ablakokat. Végül az utasok egy poroltóval meg is tették, így tudtak kijutni a buszból. Több idős ember is utazott a buszon. Őket, és a súlyosabb sérülteket le kellett segíteni. Kértük, hogy ne mozogjanak, közben vízzel itattuk őket. Aztán, amikor a mentősök megérkeztek, mindent elmondtunk nekik Nagyon sok embernek sérült meg a feje. Egy anya zokogva sírt, ő is, és a kisgyereke is megsérült" - mondja.