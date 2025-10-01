„Mondják meg, mi történt Nikivel!” – sokan kételkednek, mégsem lett öngyilkos Kaszás Nikolett?

„Mondják meg, mi történt Nikivel!” – követelik az emberek a közösségi oldalakon a rendőrségtől. Az eltűnt Kaszás Nikolett ügye továbbra is borzolja a kedélyeket, ugyanis a legtöbben nem hiszik el, hogy baleset történt vele vagy öngyilkosságot követett el.

Mi történt valójában Kaszás Nikolett-tel? Fotó: olvasói

Ahogyan arról a Bors beszámolt, a 27 éves Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult útnak a budapesti albérletéből a Pilisbe túrázni. Tömegközlekedéssel ment oda. Néhány óra elteltével, írt a Prágában lévő párjának, hogy biztonsággal elvégezte a túrát és indul haza. Ez azonban soha nem történt meg. Később a munkahelyéről riasztotta a szülőket, hogy a lány nem ment dolgozni. Ez után kezdték el keresni. Végül hetekkel később egy nagyszabású eltűntkeresést rendeztek, amelyben 500 fő élőláncban kutatta át azt a területetet, ahol a lány túrázott. A holttestét 200 méterre a túraútvonaltól találta meg egy kutyás eltűntkereső.

A kutatók szerint a lány holtteste mellett egy palack volt, amiben fagyálló lehetett Fotó: police.hu

A Bors információi szerint a lány magzatpózban feküdt, enyhén le volt tolva a nadrágja és a személyes tárgyai voltak körülötte. Többek között egy palack is, melyben a helyszínen lévő kutatók szerint fagyálló lehetett. Éppen ezért nem kizárt, hogy Niki öngyilkosságot követett el. Azonban egyelőre ez még nem bizonyított. A rendőrség kizárta az idegenkezűséget és közigazgatási eljárás keretein belül folytatja a nyomozást. Ám a lány barátai és az ügyet az elejétől követő kommentelők úgy érzik, valamit direkt nem hoznak nyilvánosságra.

"Még a leghülyébb hülye se hiszi el, hogy öngyilkos lett! Persze irkál a barátjának, hogy jól sikerült a túra, aztán öngyilkos lesz?! Oda mászik a bokor alá, aztán három hétig ott van holtan… Ráadásul arra már keresték, de milyen érdekes módon nem látták ott! Nem utolsó sorban három hét alatt egy holttest bomlásnak indul, a szagát lehetett volna érezni, és a vadállatok majd nyilván nem veszik észre és nem szagolják ki, mi! Niki nem öngyilkos lett sajnos! Őt valaki odavitte és megpróbálta öngyilkosságnak beállítani. Ha épp ésszel végiggondolod, sehogy nem jön ki az öngyilkosság" – írta az egyik felháborodott kommentelő.