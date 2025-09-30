„Fájó szívvel búcsúzunk” - kollégái is gyászolják Kaszás Nikolettet

Az egész ország reménykedve figyelte az utóbbi hetek történéseit, és reménykedett abban, hogy Kaszás Nikolett élve előkerül. Azonban sajnos ez nem így történt, ugyanis az eltűnt lányra vasárnap holtan találtak rá.

Fotó: olvasói

Kaszás Nikolettől iskolatársai és néptáncos barátai után most a kollégái is megtörve búcsúznak. Ugyanis az eltűnt lány egy népszerű hazai divatmárkánál, a Nubunál dolgozott.

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett kolléganőnktől, Kaszás Nikitől. Emlékét és munkáját örökre megőrizzük a szívünkben

- olvasható a szívszorító posztban.

Fotó: Instagram

A NUBU egy magyar divatmárka, amelyet 2007-ben alapítottak. Letisztult, modern és minimál stílusú ruhákat terveznek, főleg női és férfi felső kategóriás kollekciókat. Munkáikat egyre jobban ismerik és keresik külföldön is. A NUBU leginkább arról vált ismertté, hogy ők készítették a magyar olimpiai csapat formaruháit a 2020-as tokiói és a 2024-es párizsi olimpiára is.

A rendőrség egyelőre nem közölte, mi okozta Kaszás Nikolett halálát

Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője Kaszás Nikolett megtalálása után a fejleményekkel kapcsolatban azt mondta: idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A rendőrség egyelőre nem közölte, mi okozta a 27 éves nő halálát, a pontos okok és körülmények felderítése pedig akár napokat is igénybe vehet. A TV2 úgy tudja az eltűnt lány öngyilkos lett - írja a vaol.hu.