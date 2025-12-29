KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kőkemény műveltségi kvíz: az emberek mindössze 1% tud csupán 8 kérdésre helyesen válaszolni!

szilveszteri ételhagyománybabonakvíz
Bár napjainkban már háttérbe szorultak a régi idők babonái, mégis az év egyes időszakaiban még előkerülnek ezek az ősi hiedelmek, amik a gasztronómiára is hatalmas hatással vannak. Az alábbi műveltségi kvízből kiderül, hogy mennyire ismered a népi hagyományokat!
Műveltségi kvíz, melyből megtudhatod, mely újévi ételek tesznek gazdaggá vagy szerencséssé az elkövetkezendő esztendőben. A következő esztendőbe való átlépés mindig is nagy szerepet játszott az emberek életében, hiszen valami újnak, ismeretlennek a kezdetét jelentette. Szilveszter éjszakája és az újév első napja ezért bővelkedik a régi idők babonáiban és hagyományaiban, amihez hozzátartozik, hogy egyáltalán nem mindegy, mi kerül az ünnepi asztalra. Vannak ugyanis szerencsét és bőséget hozó újévi ételek és olyanok is, amik megfoszthatnak a boldog  jövőtől.

Műveltségi kvíz az újévi ételek hagyományairól és babonáiról
Újévi babonák műveltségi kvíze
Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock
  • Szilveszter éjszakájához és az újév első napjához számos hagyomány kötődik.
  • A műveltségi kvízben letesztelheted, mennyit ismersz ezek közül.
  • A kérdések megválaszolása során különböző kultúrák babonáit is felfedezheted.

Műveltségi kvíz: teszteld tudásod az alábbi kérdésekkel

Természetesen minden kultúrának megvannak a maga hagyományos ételei, nézzük, hogy te mennyire vagy tisztában ezekkel. Az újévi műveltségi kvízből kiderül!

Kvíz kérdést ábrázoló kép
Melyik étel hoz szerencsét, mert színe a pénzhez hasonló?

Készíts vöröslencse-salátát az új év első napjára:

