Kőkemény műveltségi kvíz: az emberek mindössze 1% tud csupán 8 kérdésre helyesen válaszolni!

Műveltségi kvíz, melyből megtudhatod, mely újévi ételek tesznek gazdaggá vagy szerencséssé az elkövetkezendő esztendőben. A következő esztendőbe való átlépés mindig is nagy szerepet játszott az emberek életében, hiszen valami újnak, ismeretlennek a kezdetét jelentette. Szilveszter éjszakája és az újév első napja ezért bővelkedik a régi idők babonáiban és hagyományaiban, amihez hozzátartozik, hogy egyáltalán nem mindegy, mi kerül az ünnepi asztalra. Vannak ugyanis szerencsét és bőséget hozó újévi ételek és olyanok is, amik megfoszthatnak a boldog jövőtől.

Újévi babonák műveltségi kvíze

Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

Szilveszter éjszakájához és az újév első napjához számos hagyomány kötődik.

A műveltségi kvízben letesztelheted, mennyit ismersz ezek közül.

A kérdések megválaszolása során különböző kultúrák babonáit is felfedezheted.

Műveltségi kvíz: teszteld tudásod az alábbi kérdésekkel

Természetesen minden kultúrának megvannak a maga hagyományos ételei, nézzük, hogy te mennyire vagy tisztában ezekkel. Az újévi műveltségi kvízből kiderül!