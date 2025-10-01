Megszólalt egy túrázó, aki eltűnése előtt beszélt Kaszás Nikolettel

A rendőrség szeptember 28-án találta meg a holttestet, és közlésük szerint nem merült fel bűncselekmény gyanúja, kizárták az idegenkezűséget. Kaszás Nikolett ügyét a közigazgatási eljárás keretein belül vizsgálják, ami arra utal, hogy öngyilkosságként kezelik a történteket.

Kaszás Nikolett eltűnése és halála továbbra is sokakat foglalkoztat.

A Bors is beszámolt róla, hogy a 27 éves nő mellett olyan tárgyak voltak, amelyek erre engednek következtetni. Egy önkéntes, aki részt vett a keresésben, úgy fogalmazott:

Azt tudtuk meg a helyszínen, hogy a személyes tárgyai voltak mellette, köztük egy palack is. A legújabb információnk az volt, hogy nagyon valószínű, hogy fagyálló volt beleöntve az üvegébe

Kaszás Nikolett öngyilkosságát sokan kétségbe vonják

A közösségi médiában azonban sokan kétségbe vonják, hogy Kaszás Nikolett önkezével vetett volna véget az életének. Többen felhívták a figyelmet arra a túrázóra, aki beszélgetett is a fiatal nővel – számolt be róla a Veol.hu. – Beszámolója szerint a Spartacus-ösvényen találkoztak. „Hogyhogy egyedül kirándul?” – kérdezte tőle.

Jó, ha időnként meg tud magával beszélni dolgokat az ember

– válaszolta Nikolett, majd továbbindult. A férfi meggyőződése, hogy Niki nem a halálát kereste az erdőben.

