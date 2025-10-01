Közös imára gyűlnek össze Kaszás Nikolett szerettei

Mély fájdalom és gyász. Gödöllőn szentmisét hirdettek ki Kaszás Nikolett lelkéért - tudta meg a Bors. Ahogyan az ismeretes, a fiatal lány szeptember 7-én ment el túrázni a Pilisbe, de többet nem tért haza. Hetekkel később egy nagyszabású keresés zajlott, ahol 500 ember kutatta át Pilisszentlászló környékét, és végül egy kutyás eltűntkereső megtalálta a lány holttestét. A rokonok és a barátok összeomlottak. Többen, például a MATE Forduló Néptáncegyüttes, ahol Niki tag volt, megemlékezést osztott meg a közösségi oldalán. Ez után tették közzé azt is, hogy a táncosok, ismerősök és a barátok szentmisét kértek Niki lelki üdvéért a helyi Szentháromság-templomban.
Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult el budapesti albérletéből a Pilisbe, hogy túrázzon. Tömegközlekedéssel a helyszínre is érkezett, ahol elkezdte, majd biztonsággal be is fejezte a kinézett túraútvonalat. Információink szerint a kirándulás végeztével írt egy üzenetet a párjának, miszerint jól érezte magát és indul haza. Azonban ez nem történt meg. A lány eltűnését végül a munkáltatója jelezte a családnak, akik értesítették a rendőrséget. A fiatal lányt hetekig keresték, míg végül egy nagyszabású eltűntkeresést szerveztek, melyen 500 önkéntest vett részt. Az utolsó ismert helyet, Pilisszentlászló környékét kezdték átvizsgálni, ugyanis itt mérték be utoljára a lány telefonját. Végül egy kutyás eltűntkereső találta meg a fiatal lány holttestét egy bokros területen. A Bors információi szerint egy palack volt mellette, ami fagyállót tartalmazhatott. A holttestet még vizsgálják, de azt már megállapították, hogy idegenkezűség nem merült fel.
Amikor Niki holttestét megtalálták, riasztották a családot is, akik nagy létszámmal, mintegy 26-an jelentek meg a helyszínen, köztük rokonok és közeli barátok. Összeomlottak, amikor megtudták, hogy Niki életét vesztette. Számukra külön elszeparált sátrat különítettek el, itt nézhették meg és azonosíthatták a testet. Most, néhány nappal később az ismerősök és barátok mély gyászukban megemlékezést szerveztek Nikiért. Hétfőn, október 6-án a gödöllői Szentháromság templomban szentmisét tartanak Kaszás Nikolett lelki üdvéért.
A néptáncegyüttes, ahol Kaszás Nikolett is táncolt, megható sorokkal búcsúzott a lánytól:
Mély fájdalom ért minket. Táncegyüttesünk szeretett tagja, Kaszás Nikolett elhunyt. Szavakat nehezen találunk. Niki remek táncos, szuper énekes és pótolhatatlan barát. Odaadóan egészítette ki csapatunkat. Jó humorával és személyiségével mindig mosolyt csalt arcunkra. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának és szeretteinek! Nyugodj békében Niki! Sosem felejtünk!
- írták megtörten a Facebook-oldalukra.
