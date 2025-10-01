Közös imára gyűlnek össze Kaszás Nikolett szerettei

Mély fájdalom és gyász. Gödöllőn szentmisét hirdettek ki Kaszás Nikolett lelkéért - tudta meg a Bors. Ahogyan az ismeretes, a fiatal lány szeptember 7-én ment el túrázni a Pilisbe, de többet nem tért haza. Hetekkel később egy nagyszabású keresés zajlott, ahol 500 ember kutatta át Pilisszentlászló környékét, és végül egy kutyás eltűntkereső megtalálta a lány holttestét. A rokonok és a barátok összeomlottak. Többen, például a MATE Forduló Néptáncegyüttes, ahol Niki tag volt, megemlékezést osztott meg a közösségi oldalán. Ez után tették közzé azt is, hogy a táncosok, ismerősök és a barátok szentmisét kértek Niki lelki üdvéért a helyi Szentháromság-templomban.

Kaszás Nikolett, aki egy néptáncegyüttesben táncolt, szeptember 7-én tűnt el a Pilisben Fotó: Facebook

Imádkozni fognak Kaszás Nikolett lelki üdvéért

Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult el budapesti albérletéből a Pilisbe, hogy túrázzon. Tömegközlekedéssel a helyszínre is érkezett, ahol elkezdte, majd biztonsággal be is fejezte a kinézett túraútvonalat. Információink szerint a kirándulás végeztével írt egy üzenetet a párjának, miszerint jól érezte magát és indul haza. Azonban ez nem történt meg. A lány eltűnését végül a munkáltatója jelezte a családnak, akik értesítették a rendőrséget. A fiatal lányt hetekig keresték, míg végül egy nagyszabású eltűntkeresést szerveztek, melyen 500 önkéntest vett részt. Az utolsó ismert helyet, Pilisszentlászló környékét kezdték átvizsgálni, ugyanis itt mérték be utoljára a lány telefonját. Végül egy kutyás eltűntkereső találta meg a fiatal lány holttestét egy bokros területen. A Bors információi szerint egy palack volt mellette, ami fagyállót tartalmazhatott. A holttestet még vizsgálják, de azt már megállapították, hogy idegenkezűség nem merült fel.

A lány holttestét egy kutyás eltűntkereső találta meg Fotó: police.hu

Amikor Niki holttestét megtalálták, riasztották a családot is, akik nagy létszámmal, mintegy 26-an jelentek meg a helyszínen, köztük rokonok és közeli barátok. Összeomlottak, amikor megtudták, hogy Niki életét vesztette. Számukra külön elszeparált sátrat különítettek el, itt nézhették meg és azonosíthatták a testet. Most, néhány nappal később az ismerősök és barátok mély gyászukban megemlékezést szerveztek Nikiért. Hétfőn, október 6-án a gödöllői Szentháromság templomban szentmisét tartanak Kaszás Nikolett lelki üdvéért.