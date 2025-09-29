Mi jelenthetett az üzenet? Rejtély övezi Kaszás Nikolett tragédiáját

Mint azt megírtuk, hétvégén holtan találták a szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolettet. Eltűnése kapcsán tudni lehet, hogy a 27 éves Nikolett túrázni ment, útközben egy másik túrázóval is találkozott Pilisszentlászló környékén, valamint a kirándulás utáni éjszaka még történt írásbeli kommunikáció Nikolett profilja és a párja között a közösségi médiában.
A Bors szeptember 17-én arról értesült, hogy a nőnek nem túrázás közben esett baja, épségben elindult haza. Sajtóinformációk szerint aznap Nikolett volt barátjánál is érdeklődtek a rendőrök. Ekkor még mindenki úgy tudta, hogy miután Nikolett sikeresen teljesítette a túrát, a jelenlegi párjával váltottak üzeneteket, majd elindult haza. Ez volt az utolsó pont, ahol a telefonját be tudta mérni a rendőrség. Hajnalban aztán a barátja megint kapott tőle üzenetet, amelyben jó éjszakát kívánt neki. Érdekesség az ügyben, hogy ezt az üzenetet állítólag már nem a lány telefonjáról küldték, hanem egy asztali gépről, ezt azonban a rendőrség hivatalosan nem erősítette meg.
A HUBA Rescue24 mentőcsapat parancsnoka, Pavelcze László korábban megszólalt az ügy kapcsán, szerinte nem a megszokott értelemben vett eltévedésről van szó Kaszás Nikolett eltűnésének ügyében.
…vagy bűncselekmény történt, vagy szándékos eltűnésről van szó, de inkább az előbbi a valószínűbb. Úgy gondolom, hogy Kaszás Nikolett már nincs a területen, vagy ha igen, akkor súlyos bűncselekmény áldozata lett. Én kizárom, hogy csak úgy elment volna otthonról és eltévedt volna az erdőben.
- idézte őt a Magyar Nemzet.
Szeptember 28-án délelőtt egy kutyás keresőcsapat bukkant rá Nikolett holttestére, közel a túraútvonalhoz, a bokrok között, az úgynevezett B szektorban. Még a holttest megtalálásának napján megszólalt a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Beluzsárné Belicza Andrea azt közölte, hogy az eddigi vizsgálati eredményeik alapján az idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, tehát közigazgatási eljárás keretében vizsgálják a további körülményeket. Arra a rejtélyes kérdésre azonban még nem érkezett válasz, hogy ha Nikolett maga küldött üzenetet a telefonjáról arról, hogy végzett a túrával, hogyan lehetséges mégis, hogy a holtteste a Pilisben feküdt három hétig.
