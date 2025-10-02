Megszólalt Kaszás Nikolett barátnője: ezért nem hiszi el a család, hogy öngyilkos lett a lány

"Itt valami nem kerek!" - kezdte a Borsnak Kaszás Nikolett egyik közeli barátnője. Ahogyan azt lapunk megírta, a 27 éves fiatal nő még szeptember 7-én tűnt el, majd hetekkel később egy nagyszabású eltűntkeresés során, előkerült a holtteste, Pilisszentlászló közelében, az erdőből. A rendőrség szinte azonnal kizárta az idegenkezűséget, jelenleg is közigazgatási eljárásban vizsgálják az esetet. Mindez jelentheti azt is, hogy öngyilkosság történt, ám ezt a barát szerint a család nem akarja elhinni.

Kaszás Nikolett holttestét egy kutyás eltűntkereső találta meg Fotó: police.hu

Összeomlott Kaszás Nikolett családja

Ahogyan arról korábban a Bors beszámolt, Kaszás Nikolett az eltűnése napján túrázni indult a budapesti albérletéből, a Pilisbe. Miután teljesítette a túrát, még írt a barátjának, hogy az jól sikerült és indul haza. Ám, haza már nem ért. Hetekkel később nagyszabású keresést szerveztek, amelyen 500 önkéntes vett részt, akik élőláncban keresték a fiatal nőt. Végül egy kutyás eltűntkereső találta meg Kaszás Nikolett holttestét. Információink szerint, a lány teste mellett a személyes tárgyai mellett ,egy palackot is találtak, amelyben fagyálló lehetett.

A fiatal lány túrázni indult, de sosem tért haza Fotó: olvasói

A család rengeteg baráttal együtt jelent meg a kutatás helyszínén

– mesélte a barátnő. "Külön sátrat kerítettek el nekik, amit polgárőrök álltak körbe, hogy oda senki se tudjon bemenni. Amikor megtudták, hogy ő lehet az, aki az erdőben fekszik, összeroppantak. A rendőrök az utolsó ismert ruházata alapján azonosították, majd úgy tudom, hogy a családnak is meg kellett néznie."

500 önkéntes indult a lány keresésére Fotó: Nagy Laci

A barátnő szerint, a család nem hiszi el, hogy Niki öngyilkos lett.

Mindenki értetlenül áll a halála előtt

– folytatta. "Épp csak pár nap telt el a születésnapja után, amikor elment túrázni. Ráadásul azt teljesítette is. Azt gondoljuk, hogy ha öngyilkos akar lenni valaki, akkor először nem túrázgatni megy… Itt valami nincs rendben. Egyelőre a család próbálja feldolgozni az elvesztését. Nem tudják elhinni, hogy Niki öngyilkos lett volna" – zárta a szavait.