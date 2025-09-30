„Mosolya örökre belém égett” - szívszorító sorokkal búcsúzik Kaszás Nikolettől az eltűntkereső

Kaszás Nikolett Mint arról már beszámoltunk, a hétvégén holtan találtak rá a szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolettre. A 27 éves lány holttestére szeptember 28-án délelőtt egy kutyás keresőcsapat bukkant rá, közel a túraútvonalhoz, a bokrok között, az úgynevezett B szektorban.
Kaszás Nikolettől azóta sorra búcsúznak iskolatársai és néptáncos barátai, valamint a kollégái is. Nemrégiben pedig egy eltűntkereső is elköszönt tőle egy megható Facebook-bejegyzésben.
Egy eltűnt lány akinek a mosolya örökre belém égett, egy eltűnt lány akiért a legjobb tudásomat beleadva küzdöttem hogy megtaláljuk. És végül megtaláltunk Niki, megtaláltunk mert nem adtuk föl, megtaláltunk mert összefogtunk érted. Megtaláltunk mert megígértem a testvérednek hogy együtt kezdtük ezt el és együtt csináljuk ezt végig. Te már fentről vigyázol a szeretteidre, mi itt lentről segítünk neked ebben. A mosolyodat megőrízve most elengedlek utadon. Hangos volt a keresésed legyen csendes a pihenésed. Ezt a virágot a megtalálásod előtti percekben fotóztam le a kutatási szektoromban. Én ezzel a virággal búcsúzom tőled Niki. Nyugodj békében, szeretteidnek pedig őszinte részvétem
- írta Nagy László eltűntkereső, az Eltűnt Személyek Keresése E.Sz.K Hungary Facebook-oldalán közzétett posztjában, amelyet ide kattintva tudsz megtekinteni.
