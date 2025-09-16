Nyilvános leszere(p)lés: hatalmas bírságot kapott a férfi, aki rendőrjelmezben pózolt a Nyugati téren - Videó!

J. Tamás rendőregyenruhában pózolt a metró peronján a Nyugati téri metróállomáson, pedig soha életében nem volt rendőr. A 42 éves férfi annyira beleélte magát a szerepbe, hogy minden jűrókelő kérdésére készségesen válaszolgatott. A rendőrjelmez rendfokozati jelzésekkel, utángyártott, de az eredetire erősen hasonlító BRFK állományjelzővel, tépőzáras „Rendőrség” feliratokkal volt "felszerelve", de a jelvénye körül akadt egy kis gond: ott az azonosítószám helyett „Police” felirat díszelgett – írja a Rendészeti Államtitkárság.
Ez tűnt fel egy rendőri pályára, nevesül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem-re készülő, 16 éves, füzesgyarmati gimnazistának, aki először megfigyelte a célszemélyt, majd jelezte az igazi hatóságiaknak, hogy szerinte valami nagyon nem stimmel – és igaza lett. A rendőrnek látszó, biztonsági őrként dolgozó, a határvadász, illetve rendőr szakma felé kacsingató uniformisbitorlótól elfogása közben azért csak megkérdezték, hogy miért mimikrizte magát hivatalos közegnek: - Forgattunk a barátnőmnél – érkezett a válasz, később a férfi elmondta, hogy a budaörsi lakásban zajló filmfelvétel után „magánhagyta” jelmezét, és abban szándékozott hazautazni a Békés vármegyei Körösladányba.
– írta közösségi oldalán a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).
Az egyenruhát állítása szerint egy nyugalmazott rendőrtől vásárolta harmincezer forintért, azt korábban nyilvánosan nem viselte, és a jövőben sem fogja - mivel azt tőle most elkobozták. Leszólították ugyan az aluljáróban, mondván, valaki késsel hadonászik, mire a
Mindjárt jönnek a kollégák
– választ adta. A férfit jogosulatlan címhasználat szabálysértés elkövetése miatt rövid úton 104 ezer forint bírsággal sújtotta a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. kerületi Rendőrkapitánysága
