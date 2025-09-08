Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Közleményt adott ki a rendőrség az erzsébetvárosi gyilkosságról

Budapesti Rendőr-főkapitányság
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 21:05
BRFKgyilkosságErzsébetvárosközlemény
Újabb részleteket közöltek a tragédiáról.

Egy brit állampolgárt szúrtak halálra hétfő hajnalban a VII. kerületben, a helyszínen elfogott férfi szintén brit állampolgár - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon.

Újabb információkat közölt a rendőrség a VII. kerületi gyilkosságról Fotó: Police.hu

A BRFK-ra hétfőn hajnali 4 óra 13 perckor érkezett bejelentést arról, hogy egy VII. kerületi lakásban megszúrtak egy brit állampolgárságú férfit. A sérülten a mentők megpróbáltak segíteni, de már nem tudták megmenteni az életét.

A fővárosi rendőrök szemlét tartottak és a helyszínen elfogták, majd előállították a feltételezett elkövetőt, egy 34 éves, szintén brit állampolgárságú férfit.

A rendőrség az ügyben emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást. A 34 éves brit férfit, akit gyanúsítottként hallgattak ki, beismerte a bűncselekmény elkövetését; őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását - írja az MTI.

 

