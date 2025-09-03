Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Rohantak a mentők: Árokba sodródott egy autó az M85-ös autóúton

mentő
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 16:05
tűzoltóbaleset
Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.

Árokba sodródott egy személyautó az M85-ös autóút Csorna felé vezető oldalán, Pereszteg térségében, a 70-es és 71-es kilométerszelvény között. A sopronkövesdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.

 

