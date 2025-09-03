Mentők siettek a helyszínre: brutális baleset Debrecen belvárosában – fotó

Debrecen belvárosába siettek a tűzoltók és mentők, miután brutális autóbaleset történt. A Hatvan utca és Tisza István utca kereszteződésében ütközött össze két autó, amelyből egyik oldalára borult – írja a HAON.
A szerda reggeli balesetről Papp-Kunki Nóra főhadnagy, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjeként elmondta: a tűzoltóknak azonnal áramtalanítaniuk kellett mindkét érintett járművet.
A járművekben csak egy-egy ember utazott, mindkettő biztonságosan ki tudott szállni, de a műszaki mentés még így is félpályás forgalmat teremtett. További képek ITT tekinthetők meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.