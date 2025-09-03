Mentők siettek a helyszínre: brutális baleset Debrecen belvárosában – fotó

Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 14:55
Teljes káosz alakult ki Debrecen belvárosában.

Debrecen belvárosába siettek a tűzoltók és mentők, miután brutális autóbaleset történt. A Hatvan utca és Tisza István utca kereszteződésében ütközött össze két autó, amelyből egyik oldalára borult – írja a HAON.

Brutális baleset Debrecen belvárosában (Fotó: Facebook / Debrecenben Hallottam)

A szerda reggeli balesetről Papp-Kunki Nóra főhadnagy, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjeként elmondta: a tűzoltóknak azonnal áramtalanítaniuk kellett mindkét érintett járművet.

A járművekben csak egy-egy ember utazott, mindkettő biztonságosan ki tudott szállni, de a műszaki mentés még így is félpályás forgalmat teremtett. További képek ITT tekinthetők meg.

 

