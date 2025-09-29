Fontos közleményt adott ki a kutató-mentő szolgálat Kaszás Nikolett keresése kapcsán

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a hétvégén holtan találtak rá a szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolettre. A 27 éves lány holttestére szeptember 28-án délelőtt egy kutyás keresőcsapat bukkant rá, közel a túraútvonalhoz, a bokrok között, az úgynevezett B szektorban.
Kaszás Nikolett eltűnésével kapcsolatban Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO egy záróközleményt tett közzé a közösségi oldalán. Facebook-posztjukban mindenek előtt őszinte részvétüket fejezik ki a gyászoló családnak és a barátoknak. Továbbá összefoglalták az ügy tényeit.
Mert senkinek sem volt pontosabb információja arról, hogy abból a több tizen millió négyzetméterből melyik 2 négyzetméteren feküdt a keresett személy. Lassan rajzolódott ki az a kép, hogy egyátalán a területen található. Az hogy ma hol kutattak az önkéntes keresők annak a mérhetetlen mennyiségű munkának az eredménye, ami a rendőrség belefektetett az adatgyűjtésbe és elemzésbe. Ebben vehettünk mi is részt, ami nem kis szakmai kihívás volt és rengeteg energiát fektettünk bele mi is. A mai keresés ötlete nem a mi ötletünk volt, de ennek a létjogosultsága az eltűnés után nem lett volna indokolt, hiszen azt sem tudta senki, hogy ezen a területen kell-e keresni. Igen, ma már volt értelme, pont ezért támogattuk a kezdeményezést és megadtunk hozzá mindent, hogy eredményes legyen. A tervek szerint a maihoz hasonló nagyszabású rendőrségi kereséssel folytatódott volna szerdán az ügy megoldása, mert a számításba vehető területek a mai kutatási területnél sokkal nagyobbak voltak
- derül ki a közleményből.
Mint írták, azért, mert a rendőrséggel közösen addigra le tudták szűkíteni a konkrét keresési területet kb. 3 millió négyzetméterre, addigra ez szakmailag indokolatlanná vált. Azt is kiemelték, hogy korábban legközelebb 80 méterre jártak a holttesttől a korábbi kutatásban gyalogosan, és 110 méterre többször elhaladtak terepjáróval.
– Az idő múlásával a Visegrádi-hegység hatalmas területéről folyamatosan szűkítette le a területet a rendőrség a közreműködésünkkel. A találati helyszín valószínűsége pont olyan volt, mint bármelyik másik pontja a fent említett celláknak. Ez Pilisszentlászlótól északi irányban elterülő megközelítőleg 6 négyzetkilóméter. Ezen belül a járható jelölt utak és azok környezetére koncentráltunk. A mai találat a mindenki által használt úttól kb 200 méterre a bokrok között volt található. Jelölt, vagy jelöletlen út oda nem vezetett. Ezek a jellegű területek mindeddig nem élveztek prioritást, mert nem volt arra adat, hogy az eltűnt ilyen jellegű helyről kommunikált Messengeren az éjszaka folyamán – magyarázták.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Beluzsárné Belicza Andrea közölte: egyelőre nem ismert a halál pontos oka. Az eddigi vizsgálatok alapján idegenkezűség azonban nem merült fel, így közigazgatási eljárás keretében folytatódik a körülmények tisztázása.
