Fontos közleményt adott ki a kutató-mentő szolgálat Kaszás Nikolett keresése kapcsán

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a hétvégén holtan találtak rá a szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolettre. A 27 éves lány holttestére szeptember 28-án délelőtt egy kutyás keresőcsapat bukkant rá, közel a túraútvonalhoz, a bokrok között, az úgynevezett B szektorban.

Záróközleményt adott ki a kutató-mentő szolgálat Kaszás Nikolett eltűnése kapcsán Fotó: olvasói

Kaszás Nikolett eltűnésével kapcsolatban Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO egy záróközleményt tett közzé a közösségi oldalán. Facebook-posztjukban mindenek előtt őszinte részvétüket fejezik ki a gyászoló családnak és a barátoknak. Továbbá összefoglalták az ügy tényeit.

Miért tartott ilyen sokáig megtalálni? Miért nem volt előbb ilyen nagyszabású kutatás?

Mert senkinek sem volt pontosabb információja arról, hogy abból a több tizen millió négyzetméterből melyik 2 négyzetméteren feküdt a keresett személy. Lassan rajzolódott ki az a kép, hogy egyátalán a területen található. Az hogy ma hol kutattak az önkéntes keresők annak a mérhetetlen mennyiségű munkának az eredménye, ami a rendőrség belefektetett az adatgyűjtésbe és elemzésbe. Ebben vehettünk mi is részt, ami nem kis szakmai kihívás volt és rengeteg energiát fektettünk bele mi is. A mai keresés ötlete nem a mi ötletünk volt, de ennek a létjogosultsága az eltűnés után nem lett volna indokolt, hiszen azt sem tudta senki, hogy ezen a területen kell-e keresni. Igen, ma már volt értelme, pont ezért támogattuk a kezdeményezést és megadtunk hozzá mindent, hogy eredményes legyen. A tervek szerint a maihoz hasonló nagyszabású rendőrségi kereséssel folytatódott volna szerdán az ügy megoldása, mert a számításba vehető területek a mai kutatási területnél sokkal nagyobbak voltak

- derül ki a közleményből.

Miért nem kutyákkal keresték?

Mint írták, azért, mert a rendőrséggel közösen addigra le tudták szűkíteni a konkrét keresési területet kb. 3 millió négyzetméterre, addigra ez szakmailag indokolatlanná vált. Azt is kiemelték, hogy korábban legközelebb 80 méterre jártak a holttesttől a korábbi kutatásban gyalogosan, és 110 méterre többször elhaladtak terepjáróval.