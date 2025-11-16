A kellemetlen szőnyegszag ellen ezzel az egyszerű háztartási módszerrel küzdhetsz meg!

A kellemetlen szőnyegszag a legtöbb háztartásban bizonyára nem ismeretlen jelenség. Van egy jó hírünk, miszerint ennek megelőzésére csak egy közönséges konyhai alapanyagra van szükség. Egy takarításrajongó anyuka megosztott egy praktikus tippet arról. hogy hogyan lehet megszüntetni a kellemetlen szagokat a szőnyegekből vagy szőnyegrészekből pusztán egy egyszerű módszerrel.

Egy egyszerű háztartási praktikával látható eredményt érhetsz el a kellemetlen szőnyegszag ellen / Fotó: unsplash.com (Illusztráció)

Ezt tedd a kellemetlen szőnyegszag ellen!

A puha bútorok karbantartása és frissen tartása nem mindig könnyű feladat, különösen olyan otthonokban, ahol háziállatok vagy kisgyermekek vannak, akik több koszt és szennyeződést hoznak be. A szőnyegek és szőnyegrészek kényelmet és otthonosságot biztosítanak, de sokkal nehezebb őket tisztán tartani, mint a fa-, laminált vagy csempés padlókat. Ennek oka, hogy a szövetrostok mélyen magukba szívhatják a port, szennyeződést, hajat, allergéneket és egyéb szennyeződéseket, miközben az étel- és italfoltok tartós károsodást okozhatnak.

Lily nevű anyuka, aki a Clean with Lily felhasználónév alatt oszt meg tartalmakat és elkötelezett követőtábort szerzett a TikTokon rendszeres videóbejegyzései révén, ahol bemutatja háztartási takarítási és rendszerezési módszereit.

„Ha az anyukád nem tanított meg takarítani, én itt vagyok, hogy megosszam veletek a gyors és egyszerű trükkömet, ami teljesen meg fogja változtatni az életed”

- hallható a videóban.

Lily a Tiktok-videóban szódabikarbónát szór a szőnyegére, majd porszívózza azt.- írja a The Mirror.

A legtöbb konyhaszekrényben található szódabikarbóna, más néven sütőszódaként vagy nátrium-hidrogén-karbonátként ismert. Ez a fehér kristályos por, amelyet általában sütéshez használnak kelesztőként, felszívó és szagtalanító tulajdonságokkal rendelkezik, így képes semlegesíteni a kellemetlen szagokat.

Lily kiegészítette még annyival, hogy körülbelül még fél órát hagyja a szőnyegen a szódabikarbónát mielőtt felporszívózza teljesen.

Bővebb információért kattints az alábbi TikTok-videóra!