Súlyos baleset érte Justin Biebert

Egy elektromos gördeszkán száguldozott az énekes, amikor egy hatalmasat esett. Justin Bieber jelenleg beszélni is csak nagy fájdalmak árán tud.

Fotó: T.Da Silva / Bestimage / Northfoto

Új Twich-csatornáján számol be eséséről a világhírű énekes. A sztár súlyosan megsérült, mikor egy elektromos gördeszkát próbált ki. Egy különleges extrémsportot akart csak elsajátítani, amikor a baj megtörtént: nem tudta irányítani a gördeszkát. Állítása szerint ügyetlen volt.

Jelenleg – saját bevallása szerint – még a puszta beszéd vagy nevetés is fáj neki.

Nem először szenved balesetet

Idén egyszer már térdrögzítőben lehetet látni az énekest, ami után kiderült, hogy egy sportbaleset miatt kiment a térde, majd egy hétig pihentetnie kellett, hogy helyrejöjjön. Most, fél évvel később sikerült egy újabb sérülést szereznie a botrányhősnek. Live-jában arról beszélt, hogy nagy sebeséggel ment a gördeszkával, amikor hirtelen a levegőbe repült, majd beverte a bordáját és a csípőjét.

Elmondhatatlanul fájnak a bordáim, tesó. Próbálok higgadt maradni, de nagyon rosszul vagyok. A levegővétel és a nevetés is fáj. Hatalmasat estem. Az orvos azt mondta, hogy nem erőltethetem meg magamat, de nem hagyhatom abba a munkát.

A Life.hu cikke szerint Justin Biber köztudottan szereti az elektromos járműveket, hatalmas Segway rajongó, rendszeresen rollerezik is. Most egy ideig, amíg helyre nem jön a sérüléséből, szüneteltetnie kell szeretett hobbiját.