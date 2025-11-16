Amikor rájössz, hogy a gyereked nem balesetből vágta meg magát

Először csak annyi tűnt fel, hogy nem akar pólóra vetkőzni. Harminc fok volt, mindenki nyafogott a melegtől, ő meg hosszú ujjúban ült a teraszon, és azt mondta, „nem fázom, csak ez kényelmesebb”. Nem tűnt gyanúsnak. Elvégre tinédzser. Megszoktam már az utóbbi időben az összes nyakatekert furcsaságát, mindent csak azért is másképpen csinálását, nem gondoltam mögé semmi ijesztőt.

Aztán észrevettem, hogy a fürdőszobában mindig sokáig marad. Halkan csukta az ajtót, és valahogy más lett a mozdulata, ahogy a haját félretűrte. Egy nap, amikor ott hagyta a törölközőjét, megláttam a karján a halvány, vékony csíkokat. Akkor még azt hittem, valami macska, vagy elkaparta magát. Aztán már tudtam, hogy nem az.

Nem beszéltünk róla rögtön. A gyomromban olyan érzés volt, mint ha egy hideg kő lebegne benne: tudtam, hogy valami nincs rendben, de nem tudtam, hogy hogyan közelítsek hozzá, hogy kezdjem el a beszélgetést erről. Nem hibáztattam őt – inkább magamat. Miért nem vettem észre korábban? Hol voltam, amikor fájt neki valami, amit én sem láttam?

Csak később, amikor már beszélgetni tudtunk róla, akkor tudtam meg, hogy az önsértés nem arról szól, hogy ő meg akar halni. Hanem arról, hogy valamit érezni akar, bármit, ami kizökkenti a lelki vívódásaiból, vagy az ólomsúlyú csendből, amitől éppen belül minden elnémult. Sajnos meg kellett értenem azt is, hogy a fájdalom néha a legérthetőbb dolog a világon. Legalábbis a tinédzserek, ami gyerekeink szerint.

A Semmelweis Egyetem egyik friss kutatása szerint ma Magyarországon minden ötödik kamasz legalább egyszer kipróbálta az önsértést. Nem öngyilkossági szándékból – hanem a szorongás, a bántások, a magány vagy a tehetetlenség miatt.

És miközben a közösségi médiában a dolgok nagyrészt a tökéletességről szólnak, a gyerekek egyre nehezebben mondják ki, hogy „rosszul vagyok”, „segítséget kérek”, vagy csak azt az egyszerű mondatot, hogy „figyelj rám”.

Az önsértés módja nem csak a pengével, borotvával való vagdosás, karcolgatás lehet. Van, aki koplal, van, aki a bőrét kaparja, ütögeti, karmolja. Van, aki egyszerűen csak eltűnik. Technikailag itt van, de semmilyen más szempontból nem megérinthető.