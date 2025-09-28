Fontos bejelentést tett a rendőrség Kaszás Nikolett halálának ügyében

Megtalálták a három hete eltűnt Kaszás Nikolett holttestét. Ahogyan azt a Bors megírta, több mint 500 önkéntes és több képzett eltűnt kereső indult el azon az útvonalon, ahol a fiatal lány utoljára járhatott. A kutatás eredményt hozott, ugyanis pár órával az indulásuk után megtalálta a lány holttestét. Most a rendőrség megszólalt az ügyben.

500 önkéntest indult útnak kaszás Nikolett miatt Fotó: Nagy Laci

Kaszás Nikolett nem gyilkosság áldozata lett

Ahogyan arról korábban lapunk beszámolt, rejtélyesen veszett nyoma Kaszás Nikolettnek. A fiatal lány a 8. kerületi albérletéből indult útnak egyedül túrázni a Pilisbe. Erről be is számolt az épp Prágában lévő párjának. Kiderült az is, hogy Niki biztonsággal teljesítette a túrát, ugyanis annak végeztével is írt a párjának. Megbeszélték, hogy elindul haza. Ám valami útközben történhetett vele.

Az ügy furcsasága az volt, hogy Niki telefonját csak a túra helyszínén tudták bemérni utoljára, majd többet nem. Aztán mégis, hajnali kettőkor a párja újabb üzenetet kapott a lánytól, melyben azt írta: jó éjszakát. De ezt már egy asztali gépről küldte valaki. A rendőrség azonnal eltűntként kezdte el keresni a fiatal nőt, akinek a holttestét most több hét után végre sikerült megtalálni.



A lány nem lett gyilkosság áldozata Fotó: olvasói

Élőláncos kutatók vizsgálták át az erdőt ott, ahol Niki túrázhatott, míg végül egy kutyás kereső meg nem találta a lányt. A rendőrség órákra lezárta a helyszínt. Azonnal azonosítani tudták az utolsó ismert ruházata alapján. Most pedig meg is szólaltak az ügyben:

Az eddigi vizsgálati eredményeink alapján az idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, innentől közigazgatási eljárás keretében fogjuk a további körülményeket vizsgálni

- közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.