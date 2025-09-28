Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Vencel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fontos bejelentést tett a rendőrség Kaszás Nikolett halálának ügyében

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 16:38
holttestrendőrség
Kaszás Nikolett még szeptember 7-én tűnt el nyomtalanul. A fiatal lány túrázni indult a Pilisbe, de onnan többet nem tért haza. Most közel 500 önkéntest kereste őt, aminek meg is lett az eredménye. Megtalálták a fiatal nő holttestét.
M. N.
A szerző cikkei

Megtalálták a három hete eltűnt Kaszás Nikolett  holttestét. Ahogyan azt a Bors megírta, több mint 500 önkéntes és több képzett eltűnt kereső indult el azon az útvonalon, ahol a fiatal lány utoljára járhatott. A kutatás eredményt hozott, ugyanis pár órával az indulásuk után megtalálta a lány holttestét. Most a rendőrség megszólalt az ügyben. 

Kaszás Nikolett
500 önkéntest indult útnak kaszás Nikolett miatt Fotó: Nagy Laci

Kaszás Nikolett nem gyilkosság áldozata lett

Ahogyan arról korábban lapunk beszámolt, rejtélyesen veszett nyoma Kaszás Nikolettnek. A fiatal lány a 8. kerületi albérletéből indult útnak egyedül túrázni a Pilisbe. Erről be is számolt az épp Prágában lévő párjának. Kiderült az is, hogy Niki biztonsággal teljesítette a túrát, ugyanis annak végeztével is írt a párjának. Megbeszélték, hogy elindul haza. Ám valami útközben történhetett vele. 

Az ügy furcsasága az volt, hogy Niki telefonját csak a túra helyszínén tudták bemérni utoljára, majd többet nem. Aztán mégis, hajnali kettőkor a párja újabb üzenetet kapott a lánytól, melyben azt írta: jó éjszakát. De ezt már egy asztali gépről küldte valaki. A rendőrség azonnal eltűntként kezdte el keresni a fiatal nőt, akinek a holttestét most több hét után végre sikerült megtalálni. 
 

Kaszás Nikolett
A lány nem lett gyilkosság áldozata Fotó: olvasói

Élőláncos kutatók vizsgálták át az erdőt ott, ahol Niki túrázhatott, míg végül egy kutyás kereső meg nem találta a lányt. A rendőrség órákra lezárta a helyszínt. Azonnal azonosítani tudták az utolsó ismert ruházata alapján. Most pedig meg is szólaltak az ügyben: 

 

Az eddigi vizsgálati eredményeink alapján az idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, innentől közigazgatási eljárás keretében fogjuk a további körülményeket vizsgálni

- közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu