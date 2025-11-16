Horrorbaleset a XV. kerületben: egy ember meghalt, egy másik áldozat lába leszakadt

Éjfél előtt pontosan egy perccel halálos baleset történt Budapest XV. kerületében, az M3-as autópálya kivezető szakasza és a Szerencs utca kereszteződésében.

Halálos baleset történt Budapesten Fotó: Faludi Imre / MTI

Halálos baleset történt, leszakadt egy ember lába

A Balesetinfo tudósított az esetről, úgy tudni egy BMW ismeretlen okokból felhajtott a járdára és neki hajtott egy villanyoszlopnak, majd onnan egy buszmegállóba csapódott bele, ahol többen is várakozhattak - számolt be róla a Tények.

A helyszínen tragikus módon életét vesztette egy ember, egy másik sérültnek pedig leszakadt a lába, nem megerősített információk szerint átkerült a plexi fal túloldalára.

Nyolc mentőautót riasztottak a helyszínre, teljes útzár mellett folyt a helyszínelés.