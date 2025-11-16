Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Horrorbaleset a XV. kerületben: egy ember meghalt, egy másik áldozat lába leszakadt

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 12:35 / FRISSÍTÉS: 2025. november 16. 12:52
Egy ember lába leszakadt, egy másik életét vesztette.

Éjfél előtt pontosan egy perccel halálos baleset történt Budapest XV. kerületében, az M3-as autópálya kivezető szakasza és a Szerencs utca kereszteződésében.

Halálos baleset
Halálos baleset történt Budapesten Fotó: Faludi Imre / MTI

Halálos baleset történt, leszakadt egy ember lába

A Balesetinfo tudósított az esetről, úgy tudni egy BMW ismeretlen okokból felhajtott a járdára és neki hajtott egy villanyoszlopnak, majd onnan egy buszmegállóba csapódott bele, ahol többen is várakozhattak - számolt be róla a Tények.

A helyszínen tragikus módon életét vesztette egy ember, egy másik sérültnek pedig leszakadt a lába, nem megerősített információk szerint átkerült a plexi fal túloldalára.

Nyolc mentőautót riasztottak a helyszínre, teljes útzár mellett folyt a helyszínelés.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
